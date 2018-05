Toma López Obrador fuerza en Guanajuato

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, crece en Guanajuato y en la zona del Bajío.Así lo manifestó el propio candidato durante un mitin llevado a cabo en la plaza principal de Celaya.Arropado por unasademás de candidatos a diferentes cargos de elección,“Aquí en Celaya, Guanajuato se demuestra lo que está sucediendo en todo México. Antes la fuerza de nuestro movimiento se tenía en el centro del país, en el sur, en el sureste, ahora el fenómeno es que estamos arriba, según las encuestas en los estados del norte del País.“Estamos ganando según las encuestas en el Bajío, estamos ganando en Guanajuato y aquí está la prueba. Por eso felicito de todo corazón al pueblo de Guanajuato, cuna de la Independencia Nacional. No se podía quedar atrás”, sostuvo.Tan solo el año pasado, el candidato morenista había realizado una asamblea informativa, en la que solamente reunió a 500 asistentes.En un mitin realizado en 2012, previo a las elecciones presidenciales,Pero ayer los andadores aledaños del jardín principal se llenaron por sus seguidores, quienes todo el tiempo corearon el nombre del candidato.Entre los problemas que afectan a Guanajuato, Obrador señaló la falta de inversión por parte del Gobierno federal y la creciente violencia en el Estado.“No es posible que en Guanajuato no hay progreso. Al contrario, migración, pobreza. La educación en Guanajuato tiene mucho atraso, porque no se invirtió en educación pública, y se desató la violencia”, expresó.