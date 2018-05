"Estoy súper contenta con el disco, me gustan mucho las canciones, la producción, el sonido, la selección de temas en cuanto a letras y el balance que tiene el disco. Son de esos proyectos que digo todo quedo a pedir de boca y como lo soñé". La cantante reconoce que agradece a quienes sigan pidiendo escucharla en formato físico, ya que la industria ha cambiado desde que ella iniciara su carrera. "Hoy en día nadie vende millones de discos y no funciona así, pero sí hay un gran público que quiere tenerlos".

Fue en agosto del año pasado que "La Voz Kids" fue pospuesta debido a los problemas legales en los que se vio, y sigue viéndose, involucrado Julión Álvarez con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Aunque en ese tiempo el efecto dominó afectó a los otros coaches que serían Lucero y Carlos Rivera, es ahora la cantante quien adelantó que regresará a esta emisión en unos meses.En entrevista, Lucero destacó que lamentaba lo sucedido, principalmente por la buena química que había frente y detrás de cámaras, pero que le llenaba de emoción volver a este proyecto.La actriz no quiso revelar muchos detalles pero subrayó que será algo que el público disfrutará tanto o más que la primera vez en la que ella participó.. Al ser cuestionada sobre si ya sabía con quién compartiría créditos en esta edición, expresó:A la par, Lucero acaba de lanzar el disco "Más enamorada con Banda", un género en el que busca posicionarse y que presentará en el Auditorio Nacional el próximo 6 de julio.La intérprete de "Electricidad" no descartó la idea de algún día incursionar en el género urbano, e incluso, expresó que su favorito es El Jefe. "Nunca me he puesto a pensar en alguien en particular pero sí veo que a las niñas les encanta Maluma, J Balvin, a mí me gusta mucho Daddy Yankee. No es lo que yo tengo planeado ni el género que tengo pensado, estoy más enfocada con la banda, pero con alguno de ellos estaría padrísima. Algún día, si se da, puede ser bien divertido".