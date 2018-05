Pizarro, en Chivas o a la Eredivisie

La última palabra la tiene Rodolfo Pizarro. El técnico de Chivas, Matías Almeyda, cuenta en lo deportivo con el volante para el Apertura 2018 y ha peleado para que se quede.

Sobre todo, despés de que una parte de la dirigencia quiere que el jugador se vaya, no Francisco Gabriel de Anda, quien antepone las necesidades futbolísticas del equipo a la molestia por los escándalos y filtraciones de los últimos meses.

En este momento, Pizarro no tiene en su radar al Monterrey, aunque una parte de la directiva (José Luis Higuera) sí. El jugador, al saber que cuenta con el apoyo del técnico y del director deportivo, se ha llenado de confianza para continuar con el Guadalajara el semestre que viene y una vez terminado el Mundial de Clubes, entonces sí, enrolarse con un equipo del viejo continente.

El volante rojiblanco no ha dado un sí, porque tiene una oferta de Europa, la cual está analizando, pero al no ser tan importante en lo económico, la recomendación de la dirigencia es que piense muy bien lo que decidirá para que después no se arrepienta, ya que si PSV y Ajax le han dado seguimiento desde hace tiempo, lo seguirán haciendo hasta que en diciembre llegue una mejor oferta en el tema de dinero.

Cuando regrese Chivas de vacaciones debe reportar con el equipo, ya que no decidirá de inmediato, pues el tema de haber quedado fuera de la convocatoria lo tiene desanimado. De hecho, la directiva le ha dado hasta el 30 de junio para resolver su futuro, que sería Europa o Chivas. Los que le quieren fuera del equipo rojiblanco, buscan que vaya a Rayados, porque la cantidad que ofrecen por él es importante, pero el jugador no tiene en el radar al equipo regio, por ahora.

Cota, al León. Gabriel de Anda buscó de muchas formas retener al portero Rodolfo Cota, pero no pudo, y el meta fue anunciado como nuevo jugador del León. En Chivas, incluso, pensaron en negociar su permanencia con Ángel Zaldívar como moneda de cambio, lo que al final se vino abajo y Grupo Pachuca envió al arquero al Bajío.