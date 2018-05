Rafa Márquez entrena sin patrocinador en su camiseta

2018-05-17 21:20:18 | EL UNIVERSAL

Su lío legal con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impide que muestre los patrocinios. ¿Podrá jugar contra Escocia?

En el entrenamiento de la Selección Mexicana que sostuvo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de cara a su preparación para la Copa del Mundo de Rusia 2018, el defensa mexicano Rafael Márquez "lució diferente" en la práctica de este día del Tri, y es que su ropa de entrenamiento no mostraba los patrocinios con los que normalmente aparece la indumentaria del Tri.

Su lío legal con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impide que el "Káiser de Michoacán" muestre los patrocinios en las dos playeras que utilizó este día.

Su conflicto legal no está solucionado al 100%; sin embargo, esto no impedirá que el defensor tricolor juegue con el combinado nacional el próximo 2 de junio ante Escocia.