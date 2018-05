Santos Laguna le teme a los Diablos

2018-05-17 07:03:03 | EL UNIVERSAL | REDACCIÓN

En Santos no se sienten convencidos de que saldrán campeones este domingo ante Toluca.

El argentino está consciente de que será una final difícil. Foto: El Universal.



En Santos no se sienten convencidos de que saldrán campeones este domingo ante Toluca, pero “como toda final, hay que jugarla”, dijo el capitán lagunero, Carlos Izquierdoz, en el Día de Medios, previo a la final de ida de esta noche en el Corona.

El argentino está consciente de que será una final difícil por enfrentarse al mejor equipo del torneo regular, pero confía en que “tenemos jugadores interesantes en todas las líneas, tenemos equipo para salir campeones”.

Otro de los que tomó el micrófono fue el delantero argentino Julio Furch, quien destacó la gran calidad en que llega el equipo a disputar la final, y que mostraron una gran actitud durante todo el torneo

Furch manifestó que, “hay que aprovechar la localía y crear muchas situaciones de gol”.

El lateral de Santos, Javier Abella, afirmó que él, como todos sus compañeros, esta final “hay que jugarla como lo es, una final de vida o muerte”

Abella hizo un llamado a la afición de su equipo para no dejar de apoyarlos, sin importar las circunstancias en las que el equipo se encuentre en el choque, pues ellos se encargarán de no parar de luchar para levantar la copa.