Candidatos a diputación federal por Huejutla no han presentado declaración patrimonial

Cuatro de los cinco aspirantes a la diputación federal del distrito I con cabecera en Huejutla, aceptaron que no han presentado su declaración patrimonial, de intereses y fiscal (3 de 3); sin embargo, confirmaron que van a cumplir con el trámite, aunque no mencionaron fecha.

Entrevistados por separado, los candidatos coincidieron en decir que no tienen nada que ocultar y que en cualquier momento entregarán el documento que avala su situación patrimonial.



Jesús Ramírez, candidato del Partido Encuentro Social (PES), dijo que no le ha sido requerido el documento; no obstante, dijo que está dispuesto a entregarlo porque “no oculto nada porque siempre he vivido de la profesión de médico que he desempeñado en esta región de Hidalgo”.





Mientras tanto, el abanderado del Partido del Trabajo, Fortunato González Islas, precisó que en breve presentará su declaración ante la instancia pertinente.





En ese mismo tenor se mostraron Sayonara Vargas Rodríguez y Fortunato Rivera Castillo, candidata de la coalición Todos por México y representante de Morena, respectivamente.





Hasta el momento ninguno de ellos ha cumplido con el ejercicio de transparencia, como ya lo han hecho otros aspirantes a cargos de elección popular.