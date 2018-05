La erupción del volcán hawaiano Kilauea entra en una fase explosiva

"Esta mañana se encontraron bloques balísticos densos de hasta 60 centímetros de ancho a unos cientos de metros de Halemaumau [el cráter de Kilauea]", informó este miércoles el USGS en un comunicado. "Estos reflejan las explosiones más energéticas observadas hasta ahora y podrán reflejar el inicio de la actividad explosiva impulsada por el vapor", añadió.

Screen shot of the ash plume at the Kīlauea Volcano summit, taken from a Mauna Loa webcam. https://t.co/tdlzJYfspA pic.twitter.com/O3JjN74jNy