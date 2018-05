La mejor versión de ti

La magia del perdón comienza a suceder cuando dejas de ser juez y reconoces el hecho de que los demás también se equivocan, de manera distinta que tú, pero todos estamos en la rueda de la fortuna.

Cuando alguien nos hiere a través de actos o palabras, quizá es alguien que nos quiere pero no supo la forma de decírtelo; en el fondo y desde su perspectiva, quizá de acuerdo con su experiencia, pretende que no te equivoques.

Tratar de perdonar es un acto de valientes, porque lo que dejas que se te quede en el corazón, resulta que te hace más daño a ti que a quien te hirió. Trata de pensar que quizá la intención fue buena pero, insisto, la forma no, así que dile que lo que dice o hace te lastima, pero sin ponerte en un plan negativo, recuerda que hablando se entiende la gente, pero dejándose de hablar, no.

Cuando alguien te lastima y su conexión contigo no es tan cercana, ignora, porque siempre lo bueno que nos dicen no hace tanto eco en nosotros como lo negativo; lo malo, los señalamientos, las críticas, las palabras despectivas, esas sí se quedan y empezamos a culparnos por ser de esa forma.

Bueno, esa verdad no es tuya, tu verdad es distinta, cree en ti de manera incansable, porque la culpa nos condena, nos hace equivocarnos constantemente, es mejor aceptar nuestra verdad sin que vayas por la misma vertiente de herir a otras personas. Vive tu vida, conserva tu esencia; sí, déjate guiar, pero también aprende a poner límites.

Muchas personas que ni conocemos nos juzgan sin saber el fondo de nuestras circunstancias, lo que te parezca sin sentido, en tono de chisme, sé directo y di: “no me interesa”. Aprende a decir “no” en las ocasiones correctas. Ese, “no”, es liberador e indirectamente estás poniendo un límite.

De la misma manera no te vuelvas el verdugo de nadie, siempre también como parte de nuestra manera de ser vamos por ahí juzgando a la gente; qué peligroso es saber que a veces estás más enfocado en los errores de los demás y no en tu crecimiento personal.

Aprende a perdonar, pero también a pedir perdón, todos nos equivocamos y la única forma de vivir ligero es analizar tus acciones, no solo las de los demás.

No puedes ir por la vida lastimando a las personas. Tú no sabes qué traen ellos en su interior, qué los hace parecer déspotas, arrogantes, groseros, recuerda que lo que ves malo en otro es porque tú lo tienes, por eso te resulta tan insoportable lidiar con personas o situaciones, míralo como tu margen y tu punto de partida para que te corrijas a ti mismo.

Tú no puedes cambiar a las personas, aquí la solución sería dejar totalmente las palabras en el aire, no en tu corazón.

No trates que las personas te entiendan, mejor trata de conservar tus razones, no tienes que convencer a nadie de quién eres, si lo crees tú es más que suficiente.

No esperes revancha, eso te hace endeble y muestra que tu autoestima es baja. Querer que otros te la paguen porque te lastimaron denota que, en el fondo, sus acciones te afectaron, y por no reconocer la diferencia de criterios surgen los problemas, incluso las guerras.

Trata de ser feliz a tu manera; perdona, porque nadie se escapa de lastimar a otro. Pide perdón si sabes que te equivocaste; si te perdonan, qué bueno, y si no, ya no queda en ti

Vive ligero para que de esta manera te vuelvas la mejor versión de ti mismo.