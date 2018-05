Jesús Ortega no puede criticar a la UAEH: candidato de Morena

“Jesús Ortega (PRD) no puede venir a criticar a una universidad que no conoce (UAEH). No nos puede venir a faltar al respeto a una comunidad de más de 60 mil personas, de los cuáles 50 mil son estudiantes. Es iluso y tonto decir que a los universitarios se les puede obligar o condicionar para que vayan a un acto político" afirmó Ricardo Baptista González, candidato de Morena a la diputación local del distrito 14.

La semana pasada, el perredista Jesús Ortega, líder nacional de la Nueva Izquierda, también conocida como ‘Los Chuchos’, acudió a la capital hidalguense en dónde hizo un llamado a los universitarios de Hidalgo para acabar con el cacicazgo mantenido por grupo universidad y su líder patronal, Gerardo Sosa Castelán.

"Los universitarios hidalguenses le están dando una muestra al país y son pioneros porque se ha empezado una verdadera enseñanza, porque no solo se trata de lo que aprenden en las aulas sino también en lo social, y algunos políticos tan desprestigiados como Jesús Ortega no puede opinar de algo que no conoce", dijo Baptista González.

En entrevista, el candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la diputación de Tula, recalcó que “hoy más que nunca se necesita la participación de los jóvenes en política, ya que el relevo generacional no se puede dar si no se involucran.

"Cómo los criticamos (a los jóvenes) y décimos que nos les importa la política si no les abrimos las puertas. La irrupción de cientos, quizás miles de estudiantes (en el evento del nueve de mayo en Tula), les caló a los caciques, a los detractores" refirió.

Finalmente, cuestionó la autoridad moral Jesús Ortega para emitir esas opiniones, “él que siempre ha sido un vividor de la política, él que ha destruido el PRD y que vive en la cola del PAN con tal de mantener el poder por el poder”.