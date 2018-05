La mejor alternativa para encontrar tu celular perdido o robado

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las nuevas tecnologías nos dan la posibilidad de hacer cosas que antes eran impensables. Cuando un celular se perdía o era robado no había ninguna forma de detectarlo, por lo que el aparato se daba totalmente por perdido. Actualmente eso ha cambiado, hay posibilidad de rastrear un teléfono móvil para conocer su localización y poder así recuperarlo. Veamos qué aplicación nos permite lograrlo y de qué modo puede utilizarse.Hoy en día ra strear celular no es ningún misterio, sino que puede hacerse de un modo rápido y fácil. Hay varios motivos por los que alguien quiera conocer el paradero de su aparato electrónico. La causa más común es debido a los robos de celulares que tan frecuentes son actualmente. Hace apenas tiempo era prácticamente imposible recuperar el aparato robado ya que no había ningún modo de rastrearlo, sin embargo, ya se ha puesto solución a esta problemática. En otros casos, el celular es simplemente perdido sin realmente recordar que ha ocurrido con él. Puede tratarse de una pérdida en la calle, un olvido en una tienda o en casa de algún amigo o conocido del que no se tenga contacto. El caso es que el motivo que sea el dueño o la dueña del celular no tiene conocimiento de donde se encuentra su smartphone.Otro de los motivos, que, aunque sea menos común también cuenta como alternativa, es el caso de padres que quieren vigilar a sus hijos con el fin de saber dónde están exactamente, si les han mentido o si sospechan que pueden estar en peligro. Un rastreador de celular también puede ser utilizado para determinar la localización de tu pareja cuando uno de los miembros de esta intuye que está siendo engañada o engañado. Otra posibilidad podría ser la curiosidad de un empresario que sospecha el mal uso de la libertad de sus empleados, pudiendo descubrir a trabajadores que no residen en su puesto laboral en el horario establecido.Independientemente del motivo, que como hemos visto puede ser personal o circunstancial, existe un rastreador que puede solucionar tu problema de manera inmediata. Con el programa Rastrear Celular TR3 se puede conocer la ubicación exacta del celular.Formas de rastrear un celular o teléfono móvilEn rastrearcelularya.com se puede encontrar toda la información necesaria para saber cómo rastrear un celular. El procedimiento es sencillo, para rastrear un número de teléfono es necesario descargar una herramienta que permita localizar la ubicación del teléfono. La descarga es totalmente gratuita, de modo que no se deberá pagar ningún coste por su uso.Para comenzar, una vez haya comience la descarga de la aplicación, hay que registrarse en el servidor si queremos finalizar con éxito la descarga. Una vez registrados ya tenemos la posibilidad de rastrear los celulares mediante el número de teléfono. Aunque también hay otras dos alternativas de rastreo, una es mediante Gmail; y la otra a través de Whatsapp.Rastreo mediante el número de teléfonoEn primer lugar, se añade el prefijo y el número de teléfono completo, se pulsa la opción que pone ¨check¨. Seguidamente seleccionamos ¨localizar¨ y empezará a cargar durante unos cuantos segundos. Google nos mostrará un mapa con una estrella donde dice cual es la posición actual del teléfono, en el caso de que el celular se esté movimiento el mapa mostrará el recorrido que el teléfono está experimentando en tiempo real. Hay dos tipos de vistas, una es la vista aérea que visualiza la ubicación desde arriba; la otra es la vista de la calle.Rastreo mediante GmailEl rastreo a través de Gmail es similar al del caso anterior, se introduce el Gmail de la persona que reside como dueño o dueña del celular, ya que su cuenta de correo electrónico estará vinculada al smartphone. Marcamos ¨check¨, del mismo modo que hemos hecho con el rastreo del número de teléfono, y obtenemos un mapa de Google como en el caso anterior con una estrella que determina la localización del celular. En la página web de rastrearcelularya.com puedes encontrar todo el procedimiento a seguir, además aporta información interesante sobre cómo proporcionar más seguridad a nuestros dispositivos electrónicos.Rastreo mediante WhatsappAunque pueda parecer imposible, también se puede rastrear un teléfono móvil mediante la aplicación de Whatsapp. Esto se debe a que esta herramienta posee una opción de ubicación en tiempo real que puede mandarse entre contactos. De modo que, la aplicación de rastreo ha sido actualizada para poder conocer la localización de un celular mediante Whatsapp.La forma de hacerlo es muy simple y cómoda, ya que no será necesario abrir la aplicación de Rastrear Celulares TR3, sino que la opción aparecerá en cada conversación de Whatsapp de manera automática.Ahora ya conoces las diferentes formas de rastrear tu teléfono móvil en el caso de que lo necesites. Solo tienes que instalarte la aplicación y seguir alguno de los procedimientos explicados.