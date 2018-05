Detectan 2 puntos de riesgo en Irapuato

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Previo al inicio de la temporada de lluvia y para prevenir contingencias, elementos de Protección Civil realizaron un recorrido por afluentes de la localidad, detectando 2 puntos de riesgo en el río Guanajuato.Juan Segoviano Tovar, titular de la dependencia, señaló que desde noviembre del 2017 iniciaron los trabajos para detectar los puntos de riesgo, principalmente en zonas donde cercanas al bordo del río, existen casas.Destacó que el primer punto de riesgo se detectó en la colonia Che Guevara, que es una filtración del río donde se está trabajando con mamposteo, y el segundo punto es cruzando el río, donde hay varias casas habitación sobre el bordo.“Estamos preparando una campaña con ellos (habitantes) para la notificación de que están ubicados en una zona de riesgo, no tenemos de momento mucho que hacer, en el 2016 ya habíamos platicado con los vecinos para decirles que el riesgo es alto por estar invadiendo una zona federal”, dijo.Segoviano Tovar recordó que en febrero de este año se ha hecho limpiezas en puntos críticos del Río Guanajuato, por ejemplo, bajo puentes donde el cause es más estrecho, cercano a colonias como Floresta, Colón y hasta el Inforum.Agregó que trabajan en coordinación con personal de Japami, Obra Pública y Servicios Públicos, para implementar un protocolo de atención en temporada de lluvias en toda la ciudad, e invitó a la ciudadanía a no tirar basura en las calles para evitar que se tapen los drenajes y haya encharcamientos.Asimismo, recomendó que, llegada la temporada de lluvias, las personas que ubicaron mal sus viviendas estén atentas a las recomendaciones oficiales, en caso de que pueda presentarse alguna problemática.