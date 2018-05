Falla Villegas en impugnación

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los intentos por impugnar la candidatura a la alcaldía de Irapuato de Ricardo Ortiz Gutiérrez, por parte del empresario Gabriel Villegas, fueron rechazados por parte de las autoridades correspondientes, ante esto Villegas dijo que solo le queda ser diplomático con el Partido Acción Nacional (PAN).“La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), se reduce a que Ortiz no rompe ninguna regla, la resolución está clarísima y es el último recurso que nosotros podemos utilizar, de aquí en adelante no resta más que ser institucional”, aseguró.Al considerar que en la asignación del candidato a la alcaldía por el PAN en Irapuato no hubo cancha pareja, el empresario inició los procedimientos correspondientes para impugnar la candidatura de Ortiz hace algunos meses, primero ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN la que resultó negativa, para después presentarse en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), la cual también fue desfavorable y como última instancia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).“Primero lo revisamos con nuestro partido, el segundo fue el Tribunal Estatal Electoral, a ninguno de los dos le teníamos mucha fe, sin embargo, con el tercero que no tiene ninguna cercanía con el candidato también resultó negativa”, explicó.Villegas aseguró que ahora solo queda respetar las decisiones de su partido.“Yo soy panista y tengo que estar con el PAN, en la manera que el partido me necesite, si el partido no me necesita ahora permaneceré disponible por supuesto”, dijo.