‘Seguridad corresponde a Municipio’

Ante el reclamo de los trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, (Cinvestav) por conservar el servicio de transporte privado ya que algunos argumentan que correrían peligro al utilizar el transporte público y caminar por la zona en horario pocos transitados, el secretario académico de la Institución, Ariel Álvarez Morales dijo que ‘No debe ni puede Cinvestav hacerse cargo de garantizar la seguridad que le compete al municipio’.“Cuando se exponen razones de seguridad ¿Puede o debe el Cinvestav hacerse responsable de la seguridad que le corresponde al Municipio? Porque una vez saliendo se es parte de un municipio”, dijo.Explicó que esta es una oportunidad para que en este tiempo de elecciones se exija a los candidatos trabajar en propuestas viables para mejorar y garantizar seguridad.“Ahora que vamos a escoger un Presidente Municipal, que vamos a escoger nuevas autoridades que se den cuenta de que no es posible para instituciones estarse haciendo cargo a costa del presupuesto que ya de por sí es reducido de investigación, para brindar seguridad”, opinó.Cabe mencionar que el Cinvestav está ubicado en el Libramiento Norte de la Carretera Irapuato- León, en el Kilómetro 9.6, frente al CRIT.El secretario invitó a trabajadores y a la población en general a exigir seguridad y transporte público de calidad.Recalcó que no existe un presupuesto para brindar servicio de transporte privado, sin embargo, anteriormente cuando no había rutas de transporte ni paso peatonal se restaba al presupuesto de investigación.“Siempre es un poco traumático que te quiten algo a lo que habías estado acostumbrado, pero tenemos que entender que la gente que trabaja en el CRIT, CESAVEG, UG, el ITESI llegan ahí de alguna manera”, finalizó.