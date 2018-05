Justicia en la Liga MX

2018-05-17 08:38:53 | FRANCISCO VELA

Cambiemos la manera de consumir nuestro futbol, destaquemos sus virtudes.

Santos vs Toluca. Foto: Especial.



Llega la final de un torneo más, de otro torneo al que llamamos irregular. El jueves comienza la serie a dos juegos para determinar al campeón de la Liga. El que haga más goles será el mejor, el campeón. El mejor de todo el futbol mexicano.

Pero eso no es justo, es legal, pero no justo.

El mejor equipo de toda la temporada es el que más puntos sumó, el que después de 17 fechas hizo más unidades que el resto de los equipos.

El formato de la Liguilla, dos por año futbolístico, es apasionante, morboso, seductor y hasta bien jugado. Durante todo el año, es el momento más esperado. El mejor producto de la Liga MX. Sin lugar a duda.

Pero qué hay del equipo más regular, del que ganó más partidos que los demás. El futbol mexicano acusa a sus aficionados de “exististas”: ganas títulos, eres bueno; no los ganas, no eres bueno.

La Liga tiene que vender mejor su producto. Fuera de la Copa Libertadores, recompensa para el club con más puntos en el año futbolístico, debería premiar, destacar, reconocer y hasta comercializar al equipo que termine como el líder general de todo el año.

Reconocer la regularidad y premiarla: campeón de temporada, campeón de Apertura y campeón de Clausura. Y también los campeones de la Liguilla.

Podrán pensar: ¿qué ridiculeces estoy diciendo?

Tal vez, pero también es cierto que en el medio del futbol mexicano se critica la irregularidad, pero tampoco se premia la consistencia.

Para qué —entonces— señalarla, detestarla. El formato es claro.

Ojo, no le quito mérito a los finalistas, llegan los mejores de la Liguilla y con altas cartas credenciales para disputar una gran final.

Cambiemos la manera de consumir nuestro futbol, destaquemos sus virtudes. Hoy, nadie se acuerda de las grandes campañas en fase regular, largas rachas de triunfos; todo convertido a detalles, meras referencias cosméticas.

Exijamos más. Hoy, al Monterrey —finalista del Apertura y cuartofinalista del Clausura— le sabrá a nada haber hecho 66 puntos, ser el equipo que más sumó. El futbol mexicano premia la Liguilla, pero también debería incentivar la regularidad.