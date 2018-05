Candidata escuchó a leoneses por 24 horas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Alejandra Gutiérrez Campos, candidata del PAN a diputada local por el distrito III, concluyó con éxito su mesa de diálogo, la cual duró 24 horas.Inició a las 10 de la mañana de este martes y concluyó a las 10 de la mañana del siguiente día en Plaza Galerías Las Torres.Unas 127 personas fueron atendidas por la candidata, quien prometió dar seguimiento a las propuestas y reportes de los ciudadanos que recibió en un día.expresó Gutiérrez Campos.Sobre el tema de educación, la candidata comentó que los leoneses tienen el interés de seguir estudiando, pero no cuentan con el dinero para hacerlo o no tienen escuelas cerca.Señaló que recibió a muchos activistas que se preocupan por el maltrato animal o por los adultos mayores.Braulio David Espinosa García, de la colonia San Isidro, comentó que acudió con la candidata sin el afán de pertenecer a un partido político y con ganas de expresar sus inquietudes como ciudadano.comentó.Por último, la candidata del PAN mencionó que no puede dejar de seguir escuchando a los ciudadanos.