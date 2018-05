Candidatos prometen escuchar a comunidad LGBT

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se celebra hoy, los candidatos a la Presidencia Municipal coincidieron en la necesidad de que la comunidad LGBT sea respetada e incluida en la sociedad leonesa.El aspirante priísta, Clemente Villalpando Padilla, informó que está buscando un diálogo con los representantes de la comunidad para conocer sus inquietudes y poder hacer propuestas en concreto.Señaló que el respeto y la tolerancia a la diversidad y las preferencias sexuales forman parte básica del nuevo civismo que León debe tener.Lupita Torres Rea, candidata del PRD, resaltó su lucha desde la legislatura anterior en beneficio de este colectivo. En febrero de 2014, ingresó una iniciativa para que se modificaran algunos artículos del Código Civil y así se pudieran celebrar bodas entre personas del mismo sexo.Pero, dijo, ésta sigue en la “congeladora” y ningún grupo parlamentario ha querido retomar el tema.Aseguró que de llegar a la Alcaldía, buscará tener acercamiento con el grupo parlamentario del PRD y diputados de otros partidos políticos.El abanderado de Movimiento Ciudadano, Daniel Malacara Doblado, resaltó que trabajará a favor de todos los ciudadanos leoneses y la importancia de respetar los derechos humanos, lejos de considerar las preferencias sexuales, políticas o religiosas de cada individuo.Hizo énfasis en que las preferencias sexuales no definen la educación de una persona, ya que tiene amigos médicos homosexuales muy responsables, trabajadores y respetuosos con la sociedad.En tanto Óscar Martínez Espinoza, de Nueva Alianza, subrayó que como Alcalde garantizará la igualdad de oportunidades para este sector de la población.dijo.Expresó que en caso de quedar al frente del Municipio buscará coordinarse con los diputados locales de su partido para que legislen en favor de los derechos humanos. Incluso, si es posible, creará a un departamento encargado de escuchar y atender a las minorías.Mientras que Sergio Contreras Contreras Guerrero, del Partido Verde, manifestó que lo más importante es la inclusión y vinculación a través de las diversas áreas como el Instituto de la Juventud, Instituto de la Mujer y la Dirección de Salud, entre otras.dijo.De igual modo se manifestó en favor de que los integrantes de la comunidad LGBT formen parte de los consejos municipales para que exista una representatividad de las minorías.A pesar de que am buscó conocer las propuestas de los candidatos del PAN, Héctor López Santillana, y Ernesto Oviedo Oviedo, de Morena, no hubo respuesta por parte de ellos.