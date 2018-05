MARGARITA, BYE

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El retiro de Margarita Zavala de la contienda presidencial no sacude la política local, pero sí sorprende. Guanajuato fue uno de los estados que menos firmas le había aportado para poder estar en la boleta.De los primeros en acompañarla fue el exalcalde de Irapuato, Sixto Zetina. El coordinador en Guanajuato era el exregidor leonés Nacho Villafuerte, y tenía el apoyo de José Ángel Córdova.También estuvo con ella siempre la celayense Lupita Suárez Ponce. Otros se bajaron del barco antes, como Javier Usabiaga, ya en franco apoyo a Pepe Meade. Ahora a decidir a quién apoyar. Vaya dilema.Fuera de su agenda pública, el candidato panista a la Gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez, sostuvo una reunión en León con unos 200 representantes de colegios de profesionistas de todo el estado, quienes fueron convocados a invitación del ex presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado, Gabriel Falcón, y del ex presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Guanajuato, Toño Guzmán.Uno de los puntos interesantes que surgió de la mesa fue la posibilidad de integrar una Federación Guanajuatense de Profesionistas, que unifique los distintos colegios (abogados, ingenieros civiles, arquitectos, contadores públicos, médicos y más disciplinas) que existen en varios de los municipios.Entre los temas que plantearon los profesionistas estuvieron: la necesidad de empujar proyectos de infraestructura bajo el modelo de asociación público-privado; el fortalecimiento a la micro, pequeña y mediana empresa local; la urgencia de una política integral para el manejo de los residuos urbanos, etc.Entre los asistentes anote a Jorge Trejo, del Colegio de Abogados; Esteban Elías, del Colegio de Contadores Públicos; Francisco Shwitemberg, de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría en Guanajuato; José Luis Ayala, del Colegio Estatal de Ingenieros Civiles y Luis Carpizo, del Colegio de Arquitectos de León.El candidato azul a la Alcaldía, Héctor López, fue invitado ayer por la asociación Parlamento Ciudadano, que encabeza el arquitecto Jaime Gallardo, y reiteró sus propuestas centrales: la creación de cinco policías especializadas en diferentes delitos; tres nuevos parques metropolitanos; un centro de monitero integral de servicios; un nuevo sistema de transporte público masivo y más.Uno de los temas en el que le pidieron razones, fue el eterno proyecto de El Zapotillo. Héctor les dijo que la autoridad federal está en el proceso de una salida negociada con el concesario (Abengoa) y que Gobierno del Estado y SAPAL tienen levantada la mano para asumir la construcción del acueducto.El Alcalde con licencia asegura que el acuerdo es que el nuevo esquema que desatore el proyecto quede definido antes de las elecciones para darle certidumbre jurídica y financiera, independientemente del ganador de la contienda presidencial y en las gubernaturas de Guanajuato y Jalisco, en particular ante la postura del ex alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, quien ha tomado ese tema como una bandera.Entre los comentarios de la reunión, el ex dirigente de la Cámara de la Curtudiría, Ricardo Gallardo, pidió que se evite el nepotismo partidista de dar chambas por compromisos políticos y no a los mejores. Y que el gobernante entienda que “si te alabamos, no somos azules; y si criticamos, no somos rojos”.Héctor ofreció que se meterá a fondo en una reingeniería administrativa (que todavía no explicó) en la que los perfiles técnicos del Gobierno Municipal sean cuidados en base al programa de Servicio Civil de Carrera. Y de paso se sinceró sobre que varios de los procesos de plano parecen del siglo XIX.Entre los candidatos a la Alcaldía también parece haber una coincidencia en la necesidad de un “city manager” o “administrador de ciudad”, dedicado a que los servicios públicos sean eficientes. El presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos, promotor de esta iniciativa, les anunció que el 22 de junio habrá un evento con los especialistas para presentarla de manera oficial.El senador y candidato a diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks, en su calidad de coordinador de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la campaña de Ricardo Anaya, participó ayer en el foro “Diálogos ManifiestoMX”, que convoca la Coparmex Nacional y en el que arremetió duro y directo en contra de Andrés Manuel López Obrador por su postura de cancelar la reforma educativa.El guanajuatense expresó en el evento: “Tenemos un candidato NRI: No tiene Ni la más Remota Idea de lo que es el Sistema Educativo Nacional, sus propuestas no aterrizan, es el populismo que lo único que logra es uniformar la mediocridad...” La reforma requiere, dice, ser acelerada, pero no meter reversa.Un día después de su gira por Guanajuato, el candidato presidencial del PRI-PVEM-Panal, Pepe Meade, se reunió en la Ciudad de México con el ex presidente Vicente Fox. En su cuenta de Twitter subió la foto con el siguiente mensaje: “Siempre es grato y útil escuchar su punto de vista y consejo y, desde luego, me halaga y alegra saber que cuento con su apoyo para ser el próximo Presidente de la República”.Y Fox Quesada reprochó ayer en redes sociales a AMLO de tener a la CNTE como su aliada política.