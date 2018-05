Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

ExxonMobil hasta ahora ha importado 900 mil barriles de combustible a México en tren, por medio de sus terminales de San Luis Potosí y San José Iturbide.Este esquema permite a la división de combustibles de la compañía en México, que dirige Carlos Rivas, convertirse en la primera firma en aprovechar por completo el nuevo modelo energético mexicano.El pasado 18 de abril compartimos los planes de ExxonMobil para el Bajío. Adelantábamos que sus próximas terminales privadas serían construidas en Tula, Hidalgo y Salinas Victoria, en Nuevo León, lo cual ya fue confirmado; la primera abastecerá combustibles al Estado de México y Puebla, y la segunda suministrará a Nuevo León y a Coahuila.La empresa también abrirá cuatro estaciones más en Aguascalientes a partir del próximo 13 de junio. Puebla y Zacatecas son otros estados en los que se instalaría gasolineras de esta marca, entre finales de este mes y el comienzo de julio.ExxonMobil abrirá 50 nuevas estaciones de servicio en Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato. Carlos Rivas destaca que ExxonMobil ha establecido rápidamente una posición de liderazgo en la región del Bajío. Hay que recordar que este plan forma parte del compromiso a largo plazo que tiene ExxonMobil con México: invertir 300 millones de dólares en logística, inventario y comercialización durante la próxima década.INEGI presentó sus resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación relacionados al periodo de enero-marzo de 2018. En ella señala que el 60% de la población de 15 años y más en Guanajuato se encuentra disponible para producir bienes o servicios, y la tasa de ocupación en la entidad durante este periodo fue igual a 96.5%.Más de la mitad de los ocupados, es decir el 53.3% labora en el sector terciario de la economía, 36% se ocupa en el secundario, mientras que el sector primario concentra 10.5% de la población ocupada y 0.1% no lo especificó.El reporte detalla que la población subocupada registró una tasa del 10.3% respecto a la población ocupada en el primer trimestre de este año, mientras que en el trimestre de referencia la tasa de informalidad laboral 1 en la entidad, representa 55.2% de la población ocupada y la tasa de ocupación en el sector informal 2 es de 28.5%.En cuanto a desocupación en el primer trimestre del año, la población económicamente activa registró una tasa de desocupación (TD) de 3.5%, igual a la cifra del mismo periodo del año anterior.Para la ciudad de León la tasa de desocupación fue de 4%, superior en 0.5 de punto porcentual con respecto a la presentada en la entidad.La editorial de negocios Expansión presentó su tradicional ranking de Super Empresas.En esta edición 2018, de los primeros 10 lugares de 76 empresas que aparecen en el ranking en la categoría de 500 a 3 mil empleados, el primer lugar fue para Fairmont Mayakoba del sector hotelería y turismo; seguido de la química farmacéutica Boehringer Ingelheim México; SAP México de computación y servicios; Grupo Aeroportuario del Pacífico; Essity especializados en cuidado personal; Praxair México relacionado con la química y petroquímica; The Estée Lauder Companies, de cuidado personal, Grupo Ruba del sector construcción; Manpower Group y Novartis Farmacéutica.En empresas con más de 3 mil empleados, el primer lugar fue para Nestlé México con 13 mil 606 trabajadores; le sigue Mc Donald’s México con 10 mil 408 colaboradores; Grupo Financiero Banorte con 23 mil 667 y General Motors de México con 19,631 empleados.Un caso a destacar en la categoría de más de 500 trabajadores, pero menos de 3 mil es el de la desarrolladora inmobiliaria Ruba que escaló siete posiciones de un año a otro, y ahora ocupa el lugar ocho.El listado actual de Súper Empresas Expansión integró 755 compañías divididas en 3 categorías, en las que se calificaron aspectos como mejores prestaciones para sus trabajadores, “como complemento a la responsabilidad de los gobiernos al ofrecer buena cobertura social, médica, capacitación y seguridad”.La metodología se basa en que los empleados aportan en encuestas directas y confidenciales el 80% de la evaluación final, en tanto el 20% en los documentos y programas que las empresas aplican a políticas laborales de salarios, prestaciones, perfiles de contrataciones, entre otros.Su tardanza ha provocado volatilidad en la paridad, lo cual genera cada vez mayor incertidumbre en los grupos empresariales, entre ellos en las Cámaras de Comercio, hablamos de la rectificación del TLCAN.La Concanaco, que preside José Manuel Campos, espera que este año se concluya la renegociación, ya que se requiere dar certidumbre y confianza a las cámaras de comercio, servicios y turismo en México, las cuales piden bases firmes para contar con un clima de negocios estable.El capitán de los comerciantes aseguró que México no debe permitir presiones derivadas de los tiempos electorales tanto nacionales como las de Estados Unidos, sino sólo el establecimiento de un acuerdo que sea favorable a las empresas mexicanas.En cuanto al reciente ataque cibernético realizado en contra del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), que afectó a cuentahabientes de bancos, tienen claro que se requieren mejores controles de Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre los proveedores de las plataformas de conexión entre la banca comercial y el SPEI.Además expuso que las autoridades del sector financiero deben determinar el origen de ataque cibernético, con la finalidad de que se proceda en contra de los presuntos responsables y evitar futuros fraudes en el futuro.La Concanaco recopila información de sus 255 cámaras de comercio, servicios y turismo en México para determinar las afectaciones que pudieran haber sufrido empresas afiliadas, como consecuencia del ciberataque emprendido en días pasados.