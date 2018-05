Dicen ¡salud! en aniversario

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Estamos celebrando el 40 aniversario de la formación del programa que inició aquí en León, lo que es un gran motivo para festejar”, comentó Georgina Lira Mendiola, coordinadora de la licenciatura en Psicología de la Universidad de Guanajuato.Docentes, alumnos y ex alumnos se reunieron en el auditorio de la institución para ser parte del festejo.Dentro de la ceremonia, el rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino, entregó reconocimientos a algunos ex directores y a ex alumnos sobresalientes por su trayectoria académica y profesional.Después, los asistentes realizaron un brindis para celebrar el acontecimiento.