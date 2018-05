Se unen dos culturas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Hace 2 años estuve en un festival en la tierra de mi padre, en Buenos Aires y desde que subí al avión dije ‘tengo que hacer algo parecido en León’, porque el espectáculo en la capital de Argentina es impresionante”, dijo Mauricio Battaglia, quien invita hoy al inicio de Bajío Tango.El Festival de Buenos Aires, ofrece muestras de tango a toda la población argentina, como parte de su cultura, y en esta segunda edición Bajío Tango pretende llegar a un mayor número de personas que el año anterior y así ir sumando actividades cada año.Con el patrocinio de por Flexi, Tres Hermanos, Capa de Ozono, Bambino y Punto Norte, entre otros, le dio forma al primer festival, que se realizó el año pasado.En la segunda edición de Bajío Tango, se incluyen no solo charlas, conciertos y talleres, sino que se agregó a la lista un campeonato nacional de tango, donde las mejores parejas van a competir por un boleto para ir a Buenos Aires, donde competirán a nivel mundial, en representación de México.Los criterios que siguen los jurados que calificarán esta competencia son el abrazo, conexión de la pareja, la musicalidad y la navegación en el espacio bajo una escala para evaluar qué tan bien están haciendo este baile.“Al ver las parejas bailar tango, desde mi punto de vista, considero muy importante la música, el abrazo, y como es tango de pista, que sea caminado, van a entrar cosas como ganchos, boleo, pero es muy importante que al hacer ese tipo de figuras en la pista respeten al compañero con el cual están bailando; también la navegación y elegancia al caminar, son características que vamos a observar y con las que se calificarán estas parejas”, comentó Yasmina Mamana, bailarina argentina, campeona de tango, quien es parte del jurado en el torneo e impartirá también distintos talleres dentro de esta edición del Bajío Tango 2018.“Ha habido historia de Tango aquí en León y en México, en general, hubo compositores como Agustín Lara que hicieron muchos tangos, que a lo mejor conocemos más el de Arráncame la vida, pero hay muchos otros, e incluso Júrame de la leonesa María Grever, fue compuesto como tango. Siempre ha existido el tango en México, a lo mejor no tanto como en Argentina, pero sí se da. Como latinos, lo traemos en la sangre”, expresó Hilda Aguado, del comité organizador.Se habló de que, además de la competencia de tango, se ofrecen charlas a cargo del bailarín, DJ de Milongas e investigador de tango Miguel García de la Ciudad de México, quien ofrecerá material fresco e invaluable sobre la historia y musicalidad del tango, pláticas que van ligadas la una con la otra, al igual que una charla sobre la importancia del abrazo en el tango, impartida por Anuar Deniel de San Luis Potosí, en el Café de los Artistas.Los conciertos serán amenizados por Ze Tango, Insurgentes, Cuarteto Malena y Cuevano, entre otros.“Agradezco la posibilidad de estar acá, compartiendo, y de que me tengan en esta segunda edición y espero seguir en las siguientes ediciones, disfrutar de la cultura de México y su unión con Argentina a través del tango”, señaló la bailarina Yasmina Mamana sobre su participación.La respuesta en la anterior edición fue muy positiva por parte del público, no sólo de León sino de lugares como Monterrey, La Paz, Durango, San Luis, Cancún, Playa del Carmen, Querétaro y CDMX por lo que esta vez se espera la participación de un buen número de amantes del tango.