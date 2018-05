Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El presidente Donald Trump calificó este miércoles de "animales" a los migrantes que llegan a Estados Unidos."Tenemos a gente que llega al país que ustedes no creerían lo malos que son. Estas no son personas, son animales", dijo Trump, al destacar que las patrullas fronterizas y la policía migratoria están "echando" a esas personas del país "a un nivel que nunca antes había sucedido".En el encuentro, la alguacil del condado de Fresno, Margaret Mims, se quejó de que la legislación que convierte a California en un estado "santuario" implica que "puede haber un miembro de la pandilla MS-13 (Mara Salvatrucha)" en su ciudad y, según dijo, no puede avisar a las autoridades migratorias.Trump acusó a México de "hablar de cooperación, pero no hace nada por nosotros, especialmente en la frontera", y aseguró que iniciaron la construcción del muro "y vamos por la financiación completa".