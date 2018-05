Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El presidenterespondió en video a las preguntas de sus seguidores en la red social de. En la sección de "", comentó sobre el tipo de gel que usa, quién responde los comentarios que hace la gente y sus memes favoritos.Sonriente, el presidentearrancó la historia respondiendo al comentario -recurrente en los comentarios que le hace la gente por esta red social- en el sentido de "soy su fan, por favor mándeme un saludo", el Ejecutivo dijo: "muchas gracias, un saludo y un beso".De acuerdo con funcionarios de la Presidencia de la República, el presidente Peña grabó las respuestas a una batería de preguntas en un salón de Los Pinos y en menos de 90 segundos respondió sonriente, con guiños y de buen humor.Ante la pregunta de quién contesta a sus seguidores en Instagram -también recurrente en sus publicaciones-, el Presidente comentó que lo hacía él "a veces y algunos nada más". El siguiente cuestionamiento fue "", a lo que respondió: "¿por el pan?, nunca, no como pan".En las publicaciones de Peña Nieto es constante que lo califiquen como ", a esta pregunta,respondió "gracias es un gran elogio".El Presidente dedicó más tiempo a responder el comentario recurrente en sus publicaciones de Instagram de "¡no se vaya! lo vamos a extrañar", apuntó: "Yo los voy a extrañar mucho, los voy a extrañar más de lo que se imaginan y gracias por acompañarme con sus buenos, malos, regulares, con todo tipo de comentarios. Gracias siempre".Ante el comentario de "¡Bizcocho!", Peña Nieto respondió: "" al tiempo de hacer un guiño. Sobre el cuestionamiento de "¿Qué marca de gel usa?", apuntó: "la marca no me acuerdo, pero es un gel normal de los que hay en cualquier lado". Sin embargo, su equipo escribió Xiomara.- ¿Qué serán unos tres? O menos, cinco, dijo Peña y echó a reír.El mandatario concluyó este video respondiendo a la pregunta de "", comentó: "No sé cada quien tiene el suyo. Cada quien tiene su quien. Ahí está el de la serie esta de Luis Miguel, Luisito Rey".