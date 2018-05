Ten Children Rescued from Horrible Living Conditions https://t.co/xnB5M7gdrB — Fairfield, CA Police (@FairfieldPolice) May 14, 2018

Las autoridades de California han asumido la custodia de una decena de niños, de entre 4 meses y 12 años, hallados en condiciones insalubres en una vivienda, donde, según han relatado, sufrieron castigos como ahogamiento simulado, disparos con perdigones y quemaduras, que la Fiscalía ha calificado como “tortura”. La madre de los menores, Ina Rogers, de 30 años, y su esposo, Jonathan Allen, de 29 años, han sido acusados de varios cargos de maltrato y se encuentran en prisión.ha dicho Sharon Henry, vicefiscal de distrito del condado de Solano, en California (EE UU), quien señaló que basándose en los testimonios de los menores se cree que "hubo torturas en la casa”.Las autoridades localizaron al niño y lo llevaron de vuelta a la casa, donde realizaron una inspección para evaluar las condiciones del lugar. La vivienda color crema ubicada en un área residencial en la localidad de Fairfield, al norte de San Francisco, aparentemente no se diferenciaba de las demás. Pero durante la inspección, encontraron otros nueve niños, viviendo entre suciedad y en condiciones que consideraron que no eran seguras.La madre de los niños ha negado los hechos, pero la vicefiscal ha calificado el comportamiento del padre de “sádico”. Rogers ha defendido a su marido, al que se ha referido como una “persona maravillosa”. Ella misma se ha definido como “una madre maravillosa”.En las semanas transcurridas la policía ha interrogado a los ocho niños de más edad, y supieron así la situación en la que se encontraban. "Continuamente los niños eran golpeados, estrangulados, mordidos, atacados con armas como ballestas o pistolas de aire comprimido, golpeados con palos y bates y sometidos al submarino", una técnica de tortura que consiste en mantener a la víctima bajo el agua hasta que comienza a ahogarse, indica la Fiscalía. El testimonio de algunos de los menores apunta a que hubo abusos desde 2014.El padre, que fue arrestado el viernes pasado, compareció ante una corte el lunes y se declaró no culpable. No obstante, se le impuso una fianza. La madre, que tras ser arrestada en un primer momento se encontraba en libertad bajo fianza desde abril, entró en prisión este miércoles después de que la Fiscalía la acusara formalmente de nueve cargos por golpear y torturar a los menores.