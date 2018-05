Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un camión de basura chocó contra un autobús escolar el jueves en Nueva Jersey, lo partió y volcó, con un saldo de varios heridos, informó la policía.El autobús llevaba insignias del Distrito Escolar Paramus. Se había programado una visita escolar a Waterloo Village, un lugar histórico a unos 8 kilómetros (5 millas) del lugar donde ocurrió el accidente.La policía estatal informó que había un número no determinado de niños en el autobús, pero no sabían la gravedad de las heridas. Darren Tynan, sargento de la policía de Hackettstown, dijo a The Record que numerosas personas fueron llevadas al hospital.Un letrero frente a la escuela East Brook Middle School en Paramus, a unos 80 kilómetros (50 millas) del lugar del suceso, instruía al público ir al auditorio para recibir allí información actualizada sobre el accidente.La Junta Nacional para la Seguridad en el Transporte está recabando información sobre el suceso, dijo un vocero.El Centro Médico de Morristown recibió varios heridos, pero no se sabía de inmediato cuántos ni cuál era la gravedad de sus lesiones, dijo la vocera Elaine Andrecovich.