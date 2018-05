Abandona Gobierno a Policía malherido

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Yo duermo en la banqueta afuera del hospital, pasando fríos, calores y lluvias. He dejado de estar laborando ahorita por estar al pendiente de mi esposo, pero no tengo la ayuda de nadie”, denunció su esposa.Sus hijos de 12, 9 y 4 años, han sido encargados con un familiar mientras Claudia cuida de su esposo.“Ha requerido medicamentos costosos y he tenido que estar pidiendo prestado y pidiendo en la calle para completar los medicamentos de mi marido, pues el IMSS no ha podido proveerlos”, platicó en exclusiva para am.o.También presenta una herida en una de las muñecas, por la cualApenas hace unos días personal del Municipio se acercó con ella y les comentó que requería medicamentos.“Me dijeron que los comprará y le guardarán los tickets para después ver si se pudieran comprobar los gastos y que reembolsar el dinero gastado, pero no me lo garantizaban”, comentó.En el IMSS el joven fue catalogado con incapacidad por riesgo de trabajo.Sin embargo, los formatos que el IMSS le ha entregado a la mujer han estado siendo recogidos por personal del Municipio.“Los tienen ellos a resguardo, pero no sé si me seguirán pagando su nómina o el IMSS pagará la incapacidad al 100%”, agregó en entrevista.