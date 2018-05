Llegará a México smartphone ¡con hologramas!

RED anunció que Hydrogen One, el primer teléfono que permite grabar y reproducir imágenes holográficas,cuya red permitirá aprovechar al máximo todas las capacidades del equipo.tiene tecnología 4-View, una pantalla que permite mostrar diferentes ángulos de una imagen osuperando las experiencias de visión que ofrece la tercera dimensión.El equipo cuenta con, lo que permite capturar imágenes, video y selfies.Adicionalmente, presenta un sistema de audio envolvente multi dimensional, el cualEl teléfono presenta dos diseños, un modelo de titanio y otro de aluminio; ambos conEste equipo utiliza elCon la aplicaciónse podrá descargar contenido de video, juegos y aplicaciones.

“Nos complace traer a México y América Latina, el primer equipo de medios holográficos del mundo. Con la amplia cobertura y mayor velocidad de las redes de Telcel y Claro, los usuarios de RED Hydrogen One podrán experimentar en toda su capacidad las opciones que ofrece el equipo”, comentó Daniel Hajj Aboumrad, Director General de América Móvil.

Por su parte Jim Jannard, fundador de RED Digital comento: "Estamos orgullosos de agregar a Telcel y Claro a la familia RED. Hydrogen One es un equipo de medios holográficos diseñado para desarrolladores, creadores y amantes de contenido. Hemos visto rostros sorprendidos alrededor del mundo que se iluminan cuando experimentan Hydrogen One por primera vez. Gracias a nuestros nuevos socios estamos entusiasmados de compartir Hydrogen One con consumidores en América Latina”.