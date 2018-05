Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La obra se estrena en Nueva Orleans en la década de 1940 en el piso de la planta baja de una joven pareja, Stanley y Stella Kowalski. Arriba vive otra pareja, Eunice y Steve.La dinámica entre los personajes principales, Stella y Stanley, queda inmediatamente clara cuando claramente un tipo brusco arroja un trozo de carne a su esposa para que la prepare para la cena. ¿Roles de género a alguien? Mientras tanto, está claro que ella lo adora, incluso lo sigue para verlo jugar al bol con sus amigos. Después de la salida de ambos Kowalskis, Blanche DuBois llega al escenario. Ella es la hermana mayor de Stella (a principios de los treinta). Está vestida toda de blanco, delicada y "parecida a una polilla".Blanche espera dentro del apartamento y tiene una oportunidad de beber alcohol de Stanley. Cuando Stella regresa, las hermanas se reúnen y Blanche revela malas noticias: su plantación familiar, Belle Reve, se ha perdido; están en bancarrota. Ella sufrió un poco de crisis, así que ahora se está tomando un tiempo libre de su puesto de docente en la escuela (Blanche enseña inglés en la escuela secundaria). Le molesta que tuviera que quedarse en casa y ver a los miembros de su familia mayores morir uno por uno mientras Stella estaba fuera con Stanley. Blanche también está horrorizada de que su hermana viva en un basurero como este cuando ambos provienen de un entorno élite rico. Blanche tiene otra bebida. (De ahora en adelante, suponga que Blanche está tomando un trago o tomando un trago en todo momento). Stella va al baño y Stanley entra, lo que significa que él y Blanche están solos para la gran escena de tensión sexual número uno. Mientras conversan, Blanche revela que ella estuvo casada una vez, pero su esposo murió. Mientras Blanche se está bañando, Stanley descubre por Stella que Belle Reve se perdió.Él revisa las cosas de Blanche y cree que sus joyas de disfraces y sus pieles falsas son piezas genuinas y caras, él cree que vendió Belle Reve y se quedó con los beneficios. Más tarde, mientras está a solas con Blanche, la acusa de esto. Ella le muestra todos los documentos que detallan la finca y su bancarrota, lo que demuestra su historia correcta. Mientras tanto, Blanche intenta sacar a su acto "¿No soy tan lindo y bonito?" Con Stanley, y él no tiene nada de eso. Antes de que la escena termine, Stanley revela que Stella está embarazada. Más tarde esa noche, las mujeres salen a cenar mientras Stanley y sus amigos juegan al póker en la casa. Entre dichos amigos está Mitch, que es soltero, pero vive con su madre anciana y enferma.Él es un poco más sensible que los demás. Stella y Blanche regresan a casa alrededor de las 2 a.m. para encontrar que los hombres todavía juegan y están muy borrachos. Blanche coquetea con Mitch y está claro que él le devuelve su interés. Sin embargo, es un poco tedioso y tedioso, y Blanche tiene que llevar la conversación por completo. Mientras tanto, Stanley está enojado porque las mujeres están parloteando e interfiriendo con su noche de póker. En una furia de borracho, golpea a Stella. Las dos mujeres suben corriendo a la casa de Eunice, y todos se van a casa después de meter a Stanley en la ducha e intentar calmarlo. Ahora bajo control, Stanley se siente horrible por lo que le hizo a su esposa. ¡Se tambalea afuera, sollozando, y le grita a su stellaaaa! para venir a él. Para horror de Blanche, Stella sí, y los dos hacen las paces. A la mañana siguiente, Blanche espera que Stanley se vaya y luego baja a su hermana. Ella insiste en que salgan de esta horrible situación de inmediato. Stella dice que está contenta, está "emocionada" por la agresión de Stanley, no asustada por eso. Mientras tanto, Blanche y Mitch comienzan a salir y ella no le permitirá verlo bajo una luz fuerte porque está tratando de ocultar su edad, y tampoco le dará más que un beso de buenas noches con la esperanza de que esperarlo lo haga querer casarse con ella.Después de una fecha, ella le revela algo de su pasado a Mitch. Cuando ella era joven, estaba casada con un hombre que resultó ser gay. Después de descubrirlo con otro hombre, Blanche lo llamó "repugnante" y se suicidó. Desde entonces, Blanche ha estado obsesionada con su muerte (lo dejó claro el público por el uso repetido de la canción de polca que se estaba reproduciendo cuando se suicidó). Las tensiones continúan aumentando entre Blanche y Stanley, que no soportan el falso acto de su cuñada y su aire de superioridad. Hace un pequeño recorrido y descubre que Blanche ha estado mintiendo sobre lo que pasó en Laurel (su ciudad natal). Aparentemente, fue despedida de su trabajo como maestra de escuela después de que se descubriera que tenía una aventura con uno de sus estudiantes de secundaria. Luego se hundió aún más en el escándalo, entreteniendo a muchos caballeros en un lugar llamado Hotel Flamingo hasta que esencialmente le pidieron que se fuera de la ciudad. La escena final presenta a Stella (con el nuevo bebé) y Eunice ayudando a Blanche a empacar sus cosas. La están enviando a una institución mental. Blanche le dijo a Stella que Stanley la violó, pero Stella no cree en su historia. Ella solo piensa que su hermana se ha vuelto loca. Blanche de alguna manera se ha convencido a sí misma de que todavía está yendo en este crucero con su antiguo novio, por lo que se empaca y se complace a sí misma.El argumento central es la disputa entre el mundo del dinero como un factor equivocado de felicidad. "La razón por la que a las personas les resulta tan difícil ser feliz es porque siempre ven el pasado mejor de lo que era, el presente es peor de lo que es, y el futuro está menos resuelto de lo que será, Marcel Pagnol".