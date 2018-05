Lo que debes saber sobre la boda de Enrique y Meghan

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La boda entre el Príncipe Enrique y Meghan Markle es uno de los eventos más comentados en el Reino Unido, mañana es el gran día y las personas en la calle muestran su entusiasmo por ser testigo del enlace real, aquí todos los detelles del evento.ENRIQUE CARLOS ALBERTO DAVIDNacido el 15 de septiembre de 1984 en Londres -tiene 33 años-. Es el hijo menor del príncipe Carlos -heredero a la corona británica-, y la fallecida Diana Spencer. Es capitán del Ejército británico.RACHEL MEGHAN MARKLENació el 4 de agosto de 1981 en Los Ángeles (California) -tiene 36 años-. Es la menor de tres hermanos por parte de su padre, Thomas Markle, exdirector de fotografía, y la única hija de su madre, Doria Loyce Ragland, trabajadora social e instructora de yoga. Ambos son estadounidense, él de ascendencia holandesa e irlandesa y ella afroamericana.Comenzará a las 4:00 de la mañana en la capilla de San Jorge y durará una hora, tras lo cual los recién casados harán un recorrido de unos 25 minutos en un carruaje por destacados lugares de la localidad de Windsor.La ceremonia dará comienzo a las 4:00 de la mañana y será oficiada por el deán de Windsor, el reverendo David Conner, y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, que casará a la pareja.Es el secreto más esperado que no se desvelará hasta el mismo día de la boda, aunque los medios británicos se decantan hacia que no escogerá el blanco para el vestido, ya que se trata de su segundo matrimonio (estuvo casada con el productor cinematográfico Trevor Engelson entre 2011 y 2013). Algunas fuentes apuntan a que Markle podría haber escogido un diseño de Ralph & Russo.La tarta nupcial ha sido encargada a la repostera Claire Ptak, que ha diseñado un pastel limón y flor de saúco.Entre la música los novios eligieron al coro de góspel The Kingdom Choir, a la cantante Karen Gibson y al violonchelista Sheku Kanneh-Mason.Meghan Markle no tendrá dama de honor el gran día porque, según reveló, no quería tener que escoger entre una sola de sus amigas íntimas, ya que su única hermana, Samatha Markle, no ha sido invitada al enlace porque no mantiene relación con ella.Se espera que tras la boda los novios reciban por parte de la reina Isabel II el título de duques de Sussex, aunque esto no ha sido confirmado. No contarán con una, sino dos recepciones. La primera para los invitados de la congregación y otra para los familiares y amigos más cercanos.En lugar de regalos, la pareja ha pedido donativos para varias organizaciones benéficas. Un total de siete instituciones caritativas han sido elegidas por el futuro matrimonio para que sus invitados realicen las donaciones que deseen.La capilla de San Jorge, una iglesia de estilo gótico, con capacidad para un máximo de 800 personas, situada en el castillo de Windsor, la residencia de fin de semana de la reina Isabel II situada a las afueras de Londres.Un total de 2.640 personas han sido invitadas al enlace. De todas ellas, 1.200 son “ciudadanos de a pie” procedentes de “todos los rincones del Reino Unido”, porque los novios quieren que “todo el mundo se sienta parte de la celebración. Otros 200 invitados provendrán de distintas organizaciones benéficas.