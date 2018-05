Selena Gomez conquista al ex de Jennifer Aniston

"Jennifer está enojada por los rumores que giran alrededor de su ex y Selena (...) le duele a Jen pensar que Justin ya esté en otra relación. Pensar en él con alguien más, especialmente una persona tan joven y con quien Jen tiene una relación personal. Es doloroso para ella. Definitivamente no lo quiere creer".



"De Emma Watson a Selena, Jen está furiosa con cada imagen que ve de su ex con otra cara bonita en Nueva York. Jen no creerá ninguno de los rumores hasta que el propio Justin le diga que está en una nueva relación".

En el mundo de la farándula han habido varias rupturas últimamente. Una de ellas es la de, quienes al parecer cortaron por lo sano y de manera amistosa.A los que no les fue tan bien con su ruptura es a, sin embargo, ambas ex parejas ahora tienen algo que ver.Habría sido gracias a que comparten el mismo gerente, que ambos se conocieron, y ahora están apoyándose el uno al otro para superar el pasado.De hecho, Jennifer estaría 'furiosa', según comentaron fuentes a 'HollywoodLife'.Aniston y Theroux se separaron en febrero de este año pero aún no han firmado los papeles del divorcio. Otra fuente reveló:Con información de El Mundo e Infobae.