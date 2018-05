Así se despidieron Rodolfo Cota y Matías Almeyda

Matías GRACIAS! Por toda la confianza que me brindaste junto con tu cuerpo técnico. Lechuga más que agradecerte tus consejos y la buena onda que siempre tiraste, muchas gracias por los detalles que tuviste siempre hacia mi familia, sin palabras!. A mis compañeros gracias por que me arroparon desde el primer día que llegue a Chivas, gente que labora en el Club muchas gracias a todos. Afición Se quedan en buenas manos, apóyenlo!!!

