Esto costó la operación para que Guardado juegue vs Alemania

Parece que Andrés Guardado saldrá bien librado... la operación que se le realizó para liberar presión en el nervio del menisco fue todo un éxito y muchos ya están más que convencidos de que estará listo para el juego inaugural de la Copa del Mundo contra Alemania.

Pero el “chistecito” no salió nada barato. Nos cuentan que el doctor que lo operó, Jorge Francisco Clifton, es una eminencia en el campo de la cirugía del nervio periférico y cada dos meses va a La Laguna para realizar 10 operaciones privadas y 10 operaciones que no cobra. A Guardado, por ejemplo, la intervención le salió entre 200 y 300 mil pesos. Así que si Andrés juega contra Alemania, ya sabemos el precio que pagó la FMF... o el Betis.

Cruz Azul busca sacrificar un delantero ¿Cauteruccio o Mora?

Nombres van y nombres vienen en el Cruz Azul, pero una cosa es clara, Pedro Caixinha y Ricardo Peláez quieren reforzar la delantera. Gustavo Bou, de Tijuana, y Martín Caraglio, del Atlas, son los más abocados para portar el 9 del equipo cementero, pero la cuestión es... ¿a quién darán de baja?

Todos dirían que el señalado para irse es Martín Cauteruccio, hombre de pundonor, pero pocos goles, apenas seis en dos torneos. El problema es que Felipe Mora, quien tuvo mayor producción, desde que se lesionó, ya no volvió a ser el mismo. Dicen que esa apatía no le gustó al portugués, además que tiene ofertas de Arabia. ¿Quién se va? Al final, no nos vayan a salir con que se marchan los dos.