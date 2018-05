Marginan justas por página web

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Pese a retirar el apoyo económico a las carreras atléticas que se celebran en el Municipio, la Comudaj pretende invertir 38 mil pesos anuales en una “página web”, con la justificación de difundir eventos deportivos, los cuales están desapareciendo por falta de apoyos económicos.El regidor del PRD Julio Ortiz Vázquez justificó que esta página web es necesaria para difundir los eventos que organiza la Comudaj; ya que según él, Comunicación Social del Municipio no difunde estos eventos al ser Comudaj un órgano independiente.comentó.El pasado miércoles el consejo mantuvo una reunión en la que se abordo el tema de destinar recursos para la página web, sin embargo en la mesa salió un presunto segundo documento presentado por el consejero Javier Hernández, en la que presuntamente se beneficiaba a una persona, pero no dio a conocer nombres.Al respecto el regidor dijo que se desconoce quien le hizo llegar dicha información y descartó que sea Javier Hernández el beneficiado en el pago de la página, ya que según él, se acuerdo original al que había llegado la Comudaj en una sesión anterior era que realizaría una propuesta de un grupo de personas capacitadas en diseño web.Cabe mencionar que pese a que los integrantes del Consejo insisten en destinar 38 mil pesos para lanzar una presunta página web, la falta de apoyos de la Comudaj desapareció la tradicional carrera del Día de las Madres, que año con año organizada la propia Comudaj.Esa ocasión la Comudaj sólo quiso dar un apoyo de 3 mil pesos para la premiación, cosa que resultaba insuficiente para organizar esta justa atlética.Otras de las carreras que no ha apoyado la Comudaj fueron las carreras atléticas de, barrio de Cata, ni la del Mercado Hidalgo, esta misma situación se ve venir en la siguiente justa atlética que se desarrollará en el barrio de Pueblito de Rocha este fin de semana.