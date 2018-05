La controversial foto de Emily Ratajkowski que paralizó Instagram

No es novedad que la modelo pose desnuda o con poca ropa en Instagram. Cada vez que esta celebrity comparte una publicación con sus seguidores se desatan miles de comentarios que cuestionan estas acciones entre los que destacan un gran 'body-shaming' a esta socialité. Sin embargo, a EmRata parece no importarle ¿quieres saber por qué? Sigue leyendo.

Una publicación compartida de Emily Ratajkowski (@emrata) el 31 Mar, 2018 a las 7:58 PDT

Una publicación compartida de Emily Ratajkowski (@emrata) el 21 Mar, 2018 a las 12:02 PDT

Sabemos que en las redes sociales hay todo tipo de personas. Tenemos a nuestros fanáticos, que son los seguidores más leales, que nos dan siempre likes y que a veces nos comentan cosas positivas, y tenemos a los haters los cuales son personas que, por sus inseguridades y complejos, comentan cosas negativas y ofensivas. Esto es bastante común en el mundo del espectáculo mas no significa que sea normal.



EmRata nos ha demostrado que mientras estás cómoda con tu cuerpo lo demás no importa. Sus fotos subidas de tono son el claro ejemplo de que la modelo siente un gran respeto a su cuerpo y lo demuestra jugando con su sensualidad. No tendría porqué ser un problema que una mujer fuera libre de expresar con su cuerpo lo que fuera. Incluso, tampoco tendría porqué cuestionarse una figura “demasiado” esbelta o “demasiado” curvy.

Una publicación compartida de Emily Ratajkowski (@emrata) el 23 Abr, 2018 a las 11:00 PDT



La última fotografía que EmRata subió a su cuenta fue una donde se le ve plagada de joyería y solo sus manos cubriendo sus senos. Esto de inmediato comenzó a generar polémica, ya que algunos la catalogan como demasiado vulgar y otros simplemente aplauden su valentía. No obstante nos dimos cuenta que el 'body-shaming' no es algo que solo las modelos o bloggers (y obvio la gente común) curvy sufren. Las críticas hacia su cuerpo no demoraron en hacerse notar: “Anoréxica”, “demasiado delgada”, y “grotesca” tan solo fueron algunos de muchos comentarios que se pueden leer en este y otras fotografías.

Una publicación compartida de Emily Ratajkowski (@emrata) el 16 May, 2018 a las 8:13 PDT



Sin embargo, esto parece un problema que Emrata sufre constantemente, ya que para una entrevista con la revista Harper's Bazaar Australia, la modelo denunció que no se le toma en serio por su cuerpo y que a veces también la tachan de estar demasiado delgada. No obstante, los comentarios 'body-shaming' siguen a la orden del día y parece que Emily ha decidido dejar que la gente hable y enfocarse en sentirse bella de la manera a la que ella le parezca correcta.

Una publicación compartida de Emily Ratajkowski (@emrata) el 15 May, 2018 a las 10:30 PDT

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

¿Tú qué opinas?