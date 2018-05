Raúl Araiza sorprende a Andrea Legarreta con beso en la boca

Raúl Araiza sorprendió a Andrea Legareta con un beso en la boca durante la transmisión de ayer del programa "Hoy".

El conductor se disponía a hacerle una pregunta a Legarreta como parte de un juego, sin embargo, se acercó a ella y le dijo "¿Qué no te gusta? ¿Qué traes?", y de manera sorpresiva le plantó un beso en la boca.

Inmediatamente después, y con una pícara sonrisa, Araiza justificó así lo que acababa de pasar:

“No me vayas a pegar, no me vayas a pegar fue de amor de 11 años… Oye si en las novelas me lo daba…”.



Legarreta, con sonrisa nervioasa, se acercó a Araiza y le dio un abrazo.

Para muchos esto significó "las pases" entre emabos, pues se dijo que los conductores estaban distanciados y que no se hablaban detrás de cámaras tras un reciente incidente en el programa.