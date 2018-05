Firman acuerdo para incluir al Inai a proyecto He for She

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) firmó su adhesión al proyecto He for She que organiza ONU Mujeres en México y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), con el que se compromete a trabajar en favor de la equidad de género en el acceso a la transparencia.El comisionado presidente del Instituto, Francisco Javier Acuña Llamas, agradeció a la consejera Patricia Kurczyn su motivación por impulsar el acontecimiento y aseguró que con él, se abre un nuevo capítulo en la vida institucional del Inai.Por su parte, el embajador de la Unión Europea en México, Klaus Rudischhauser, destacó la importancia que tiene la labor de los institutos de transparencia ante la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia el Estado., indicó.Por su parte, la Secretaría ejecutiva del Inmujeres, Marcela Eternod Arámburu, aseguró que la desigualdad entre géneros propicia el desperdicio de talento entre las mujeres.abundó.En la firma también participaron Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México, y las comisionadas del Inai, Blanca Ibarra y Patricia Kurczyn, y el comisionado Carlos Bonnin.ahc