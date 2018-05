Al menos ocho muertos en un tiroteo en un instituto de Texas

Un atacante ha abierto fuego este viernes por la mañana en el Instituto Santa Fe, cerca de Houston (Texas), dejando entre ocho y 10 muertos, la mayoría estudiantes, y un número indeterminado de heridos, según el sheriff de Harry County, Ed Gonzalez. El autor de los disparos está bajo custodia y una segunda persona ha sido detenida. La policía ha encontrado artefactos explosivos dentro de la escuela y alrededor del campus. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tuiteado una declaración de un minuto sobre el tiroteo en la que lamenta lo ocurrido: "Lloramos por la terrible pérdida de vidas y enviamos nuestro apoyo y amor a todos los afectados por este horrible ataque en Texas".



We grieve for the terrible loss of life, and send our support and love to everyone affected by this horrible attack in Texas. To the students, families, teachers and personnel at Santa Fe High School – we are with you in this tragic hour, and we will be with you forever... pic.twitter.com/LtJ0D29Hsv