Se hará Congreso Internacional sobre Derechos Humanos

El presidente del Colegio de Abogados en La Piedad, Ramón Fierro Aviña, dio a conocer que próximamente habrá un Congreso Internacional sobre Derechos Humanos, aunque reconoce que el gobierno es el principal trasgresor de estos derechos hacia la sociedad.Dijo que este Congreso se llevará a cabo en julio en Aguascalientes, y se contará con ponentes de talla internacional todo relacionado con los derechos humanos, donde se examinarán los principios de la inclusión de los derechos humanos en el trabajo, donde señaló que en la actualidad a los trabajadores no les alcanza para el sustento.Sobre la injusticia del salario, dijo que quienes ganan mejor no pasan de tres salarios mínimos, además de señalar la falta de atención en instituciones como el IMSS e ISSSTE, donde se trasgreden los derechos de los trabajadoresDijo que las constituciones del siglo XXI no dan resultado porque no se cumplen y el gobierno miente a los mexicanos, “el gobierno es el primer trasgresor de los derechos humanos, por eso son las constantes manifestaciones por la injusticias que se cometen”.Para el abogado sólo hasta que una Comisión de los Derechos Humanos sea independiente del gobierno se podría tener justicia, ya que asegura que ésta tiene que ser nombrada por diputados y los condicionan para “hacer” valer los derechos humanos, “todas las comisiones de los derechos son manipuladas y no hay eficacia en ellas”.Confía que algún día se pudieran respetar los derechos humanos de los mexicanos, “la ética es para regular la conducta de los hombres y es para hacer el bien y no el mal”.Dijo que como Colegio de Abogados seguirán el camino comprometidos para impulsar a que se cumpla la Constitución y si no se cumple