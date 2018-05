Elías sería el sacrificado y se vestiría de azul

lo que no consiguió Chivas en su momento, lo obtendrá Cruz Azul.



Sin embargo, la situación cambió y se sumaron tanto la buena oferta realizada por Cruz Azul, y tal vez la intención de salir de Hernández, quien en torneos anteriores había sido pretendido por cuadros como Chivas y América.

En 2017, fue considerado como el mejor jugador mexicano en Liga Mx

En 2017, también cumplió 10 años en Primera División

León confirmó, a principios de 2017, que Elías Hernández había extendido su contrato con los Verdes hasta 2019. Todo cambió un año después, puesAunque todavía no lo confirma la directiva verdibanca, los rumores apuntan a que el “Patrullero” dejará el Bajío, un lugar que lo impulsó no sólo al Olimpo en el futbol mexicano sino también hasta la Selección Nacional, para llegar a La Noria.Desde su regreso a Primera División, el equipo encabezado por Jesús Martínez Murguía se había caracterizado por no contratar a demasiados refuerzos y, sobre todo, por difícilmente dejar ir a elementos base.El Clausura 2018 fue una campaña complicada para La Fiera que sufrió por los malos resultados, yLa directiva felina se dio a la tarea de cambiar esto y trabajó a marchas forzadas para cerrar a elementos específicos aunque ello significara una fuerte inversión y la salida de uno de los integrantes de la columna vertebral del equipo. quien continuará en el timón felino después de llegar a un acuerdo con Jesús Martínez Murguía.Se dice queno obstante, aún no se conoce el precio que habría pagado Cruz Azul para hacerse de sus servicios.