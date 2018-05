Paquetote para el ‘Chavo’

2018-05-18 09:57:45 | LUIS GERARDO LUGO

'Chavo' Díaz. Foto: Staff.



Gustavo Díaz pidió una oportunidad con un plantel mejor armado, dar visto bueno a los refuerzos contratados y tener el poder total sobre las decisiones de cancha en el León.

La directiva esmeralda le está cumpliendo todo y sólo esperaremos a que este paquete no le quede grande al charrúa.

Díaz firmará por un año al frente de La Fiera y en algo que se nos hace alegremente extraño, todavía no termina el Clausura 2018 y ya hay nombres de jugadores que por su historial en la cancha sí podemos catalogarlos como refuerzos.

Aún así, el ‘Chavo’ Díaz comenzará a trabajar de cara a la siguiente temporada con una afición dividida por su contratación porque no podemos dejar de oler esa percepción.

Les pasó al ‘Flaco’ Tena y a Javier Luis Torrente por lo que su rango de acción fue relativamente limitado.

Lo que descompusieron las lesiones, castigos y un raro ambiente en el club en la campaña actual y que no logró componer el ‘Chavo’, sembró severas dudas sobre la capacidad del mismo timonel para sacar a flote a un equipo de la jerarquía que tiene el León.

Hoy La Fiera comienza a pintarse diferente, al menos armándose de acuerdo a la lógica, de atrás hacia el ataque.

Tratando de erradicar el mote de la peor defensa del torneo, se trajo al arquero Rodolfo Cota que es sin duda una de las mejores contrataciones que ha hecho el club en los últimos torneos ya que es el cuarto portero mexicano considerado para el Mundial, aunque sólo viajaría a Rusia en caso de alguna lesión de Ochoa, Corona o Talavera.

Aunado a lo de Cota, William Tesillo reforzará el aparato defensivo del León. El zaguero colombiano es considerado dentro de los 35 mundialistas por la selección cafetalera y eso ya habla de su nivel. ‘La Muralla’ tratará de levantar una al lado de su compatriota Mosquera, Nacho González y Fernando Navarro, de quienes se confía estén en óptimas condiciones físicas para el Apertura.

Se habla de que el seleccionado peruano Pedro Aquino está un tris de que forme parte de la línea media y la posibilidad de Yairo Moreno para que también pueda vestir de esmeralda.

Pero también es seguro que se quedarán jugadores que no puedan ser negociados, algunos otros a los cuales la mayoría ya no quisiéramos ver y varios más que ni siquiera hemos visto jugar. Con ellos el ‘Chavo’ decidirá si alinean o no.

Díaz deberá trabajar teniendo siempre presente que mientras más armas le den, mayor será su responsabilidad por lograr buenos resultados y como es habitual en nuestro futbol, menor será la paciencia de todos, incluyendo directiva, en caso de que los triunfos no lleguen porque ahora ya no habrá lugar a un ‘pase lo que pase’.

Si bien Jesús Martínez Jr. ya cacaraqueó su chamba y cedió ante ciertas condiciones de Díaz, ahora le corresponde al técnico moldear a un equipo que sea capaz y recobrarle la sonrisa a una afición que ya no quiere a un ‘chavo’ al mando sin saber qué hacer, sino que exige como estratega a un señorón felino.