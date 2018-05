‘La educación no es tema negociable’

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Maestro Javier de la Fuente Hernández, secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM, asegura que la educación no es un tema negociable y no debe ser visto como un discurso político.Destacó que para que México progrese no se requieren recetas mágicas, ni cuestiones raras, y que lo único que debe hacerse es apostar a la educación.En entrevista para am, el ex director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) plantel León, dijo no estar a favor de la militarización de las preparatorias, como lo propone el candidato Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.JFH: La militarización no abona nada a la educación. A lo único que abona es para tener un país mucho más igualitario, con mayor equidad, mayores oportunidades. Que los jóvenes vivan en un ambiente seguro. Lo que hoy se requiere es que haya cero impunidad, que acabemos con la corrupción. Lo demás son remedios de algo que no necesariamente funcionan. (…) no estoy a favor de militarizar nada, estoy a favor de abrir oportunidades a los jóvenes y a los padres, y al futuro de México.La educación no es un tema negociable. Si queremos que el país prospere, que crezca, que sea más igualitario y que tenga más oportunidades, tenemos que ver a la educación en todos los niveles.En las campañas se dicen muchas cosas. Después ya viene toda una dinámica de realidad. Lo que nosotros queremos ver en realidad es quien quede (como presidente de la república), tenga y sepa de manera real y fehaciente que la educación es una de las herramientas más importantes que tenemos como país, y que es la herramienta que todavía no alcanzamos a ver como la gran palanca del desarrollo, todavía la vemos como parte de un discurso político y no como parte de una realidad cotidiana.No hay que entrarle a las recetas mágicas, ni a las cuestiones raras, hay que apostarle a la educación. Se acabó. Hay que apostarle a la educación desde el principio, desde la primaria, desde la secundaria, pero hay que apostarle, más allá del discurso y del momento político.Hay que apostarle como esta escuela (ENES plantel León). No hay que abrir más universidades por cubrir una cuota de cobertura. Hay que abrir este tipo de universidades, estos espacios de reflexión donde tengas oportunidad de crecer, pero también oportunidad de conocer a tu país y ser un ciudadano diferente que no tolere la corrupción, ni la impunidad, que crea en la inclusión, en la diversidad, que sepa sacar provecho de las diferencias para construir un mejor país. Eso es lo que tenemos que hacer.Se requieren espacios de reflexión. Imaginémonos 100 de estas escuelas repartidas en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, en toda la república. Créanme que no tendríamos que estar diseñando ninguna fórmula mágica, ni estar preocupados por la seguridad, ni por la corrupción, ni por todos esos problemas que nos agobian todos los días. La educación es la herramienta y es la palanca. La educación tiene que ser la inversión de cualquier país que quiere salir adelante, pues estamos llenos de jóvenes talentosos, que buscan oportunidades y que quieren construir futuros.Inculcarles a maestros y jóvenes que podemos cambiar si seguimos siendo y pensando diferente, ser uno al final del día.Muchísimos recuerdos y anécdotas a lo largo de los 8 años que estuve al frente. Fueron los más intensos y felices que he tenido como académico. Se tuvieron que juntar muchos sueños y soñadores para que crear este plantel en León.JFH: En abril del 2010, el rector José Narro, en una reunión de directores nos planteó la posibilidad de abrir un Campus fuera de Ciudad Universitaria y tuve la fortuna de estar en el momento adecuado y ser parte de este proyecto. Nos sumamos mucha gente. En agosto del 2011 entró la primera generación. El Doctor Narro nos propuso abrir una escuela de estudios superiores siglo XXI y ser un modelo educativo nuevo.La primera generación fueron 170 alumnos con 4 licenciaturas, pero ya en la primera generación tuvimos más de 1 mil 400 aspirantes. Ahorita la cifras de alumnos es de 1 mil con especialidades, posgrado, maestrías, doctorados, 8 licenciaturas.Seguir creciendo y consolidándose. El 29 de mayo del 2017 dejé la escuela. Ya se tiene una nueva licenciatura, una mayor inversión. Una nueva especialidad. Se sigue consolidando.Esta es una ciudad universitaria. Se tienen 25 hectáreas, más otras 35 hectáreas enfrente. La UNAM sigue apoyando. Se ha invertido en los últimos 8 años alrededor de 1 mil 500 millones de pesos. Hay inversión en infraestructura y el presupuesto anual que se ejerce para su operación.