Corredor Industrial

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Si está involucrado en el sector energético haga espacio en su agenda para el próximo miércoles 23 de mayo en San Luis de la Paz.Ese día directivos y autoridades federales y estatales estarán en la inauguración del proyecto solar Don José de Enel Green Power en México.El segundo proyecto energético a iniciar operaciones luego de la entrada en vigor de la Reforma Energética de México.Es una planta solar fotovoltaica de 238 MW y los paneles de la planta están distribuidos en hileras dobles con un tracker que gira 65 grados para seguir al sol.La propia firma describe que este tipo de proyectos habitualmente enfrentan dos grandes desafíos: por un lado, los plazos de construcción. Las plantas fotovoltaicas suelen construirse en periodos cortos, en comparación con otras tecnologías renovables. El segundo reto es la logística.En el caso de Don José cuenta con millones de piezas que fueron enviadas a México desde diferentes países. La planificación, por tanto, exige un tiempo muy preciso, tanto por parte de Enel Green Power como de los contratistas con los que desarrolla el proyecto (Soltec, Aselec, Tozzi, Nidec y CFE), aliados indispensables.Una de las fortalezas en la construcción de la planta asentada en Guanajuato es que contó con la experiencia de colaboradores de la compañía enChile, Perú y Brasil, principalmente, aunado a más de 200 personas de la zona que fueron contratadas para los trabajos de construcción que comenzaron en abril del año pasado.“Don José lo formamos todos. Enel Green Power, nuestros contratistas y la comunidad. Ellos nos reciben en su casa y nos ofrece su ayuda.”, menciona Javier Vilchis, coordinator manager de Don José.Don José es uno de los dos proyectos adjudicados a Enel Green Power México en la primera subasta a largo plazo hecha en el País.Sin duda algo a destacar es su inversión de 220 millones de dólares y su reto de llevarlo a la máxima producción de la segunda mitad de 2018. Al estar completado, tendrá una capacidad instalada en corriente continua de 238 MW.Duro golpe lo sucedido con el ciber ataque a instituciones financieras en México.El Banco de México (Banxico) dio a conocer que con la información disponible, los montos involucrados en envíos irregulares y sujetos a revisión son de unos 300 millones de pesos.Leyendo sobre el tema es que nos enteramos de que Lorenza Martínez Trigueros, directora del Sistema de Pagos y Servicios Corporativos del Banco de México renunció a su cargo.¿Le suena el nombre de este personaje?, seguramente si está inmerso en el sector calzado la recordará bien.Martínez Trigueros, fue subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía y durante la lucha de los zapateros del calzado contra China entró de lleno en el tema en busca de encontrar la forma de ayudar a los industriales.En una visita a Sapica, la funcionaria informó del acuerdo entre México y China en el que el país asiático se comprometía a no comercializar zapato a precios nocivos que afectaran la competitividad del calzado mexicano. Mismo que entró en vigor el primero de mayo y se amplió hasta diciembre de 2014.En Banxico estuvo desde 2013, comenzó como encargada del sistema de pagos electrónicos durante el período de Agustín Carstens, ahora ex gobernador del Banco de México.Tuvo un paso además por Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía.Negocio redondoA unas semanas de comenzar el Mundial Rusia 2018 las siguientes líneas son exclusivas para los apasionados de cada ciclo mundialistas que llenan su álbum Panini, un exitoso producto en el mercado de los coleccionistas.En las últimas temporadas, Panini ha producido un billón de sobres por año. En estampas, significa 6 billones de estampas.El primer sobre de la colección de fútbol valía 10 liras italianas (0,5 centavos de Euro) y contenía solo 2 estampas; otro dato no menos interesante es que la primera estampa Panini que se imprimió fue una imagen de Bruno Bolchi, defensa y capitán del Inter de Milán y el primer álbum de estampas publicado sobre un Mundial fue ‘México 70’ coincidiendo con la última edición de un Mundial en la que el equipo ganador recibió la ‘Copa Rimet’, y la cual fue sustituida por la actual Copa del Mundo de la FIFA en 1974.El próximo miércoles comienza ANPIC, que en la actualidad dirige Daniel Tavares Romero; una de las conferencias a recomendar es ‘Marcas Disruptivas en la Industria de la Moda’ por Matt Senna, diseñador de Nike.Previo a la inauguración del evento (8:30 a 10:00) tendrá su presentación Senna, quien es considerado el diseñador contemporáneo más influyente en el mundo y en su experiencia destacan modelos realizados a importantes personajes del espectáculo y los deportes como es Michael Jordan.