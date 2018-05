Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cada mañana de cada sábado me levanto a las siete para estar muy puntual en el salón de clases. Mi humor de 6 a 8 de la mañana se va de paseo y no vuelve hasta que le da la gana. Una vez leí que la clave para tener éxito en la vida era levantarte antes de las 6 y tender la cama. Mi cama siempre está impoluta, pero levantarme a las 6 no es una opción al menos que alguien me obligue con consecuencias de vida o muerte. Que gire el mundo que yo lo alcanzo después.Pero, en mi trayecto a la universidad, justo al salir de la parada de metro hay una mujer. La llamo la mujer de los galgos, porque siempre va en compañía de cinco preciosos perros de diferentes colores, todos vestidos para el clima de la ocasión y en combinación con su compañera de dos patas, o sea ella.Ella tan feliz paseando y yo tratando de no dejar surcos en la calle de lo fuerte que arrastro los pies. Ella con un ímpetu que la levanta en fines de semana para pasear con estilo por el parque y yo que me pongo lo primero que encuentro e intento que el pelo empapado no vaya dejando rastro por donde paso. Ella con mucha simpatía me dice un: ¡Buenos días! Yo le respondo como quien responde al despertador que igualmente.Al minuto de cruzarme con ella, mi mente comienza a despertar y surge el efecto denominado “contagio de alegría”.Estoy hablando con el departamento de marketing de mi mente para ver si encontramos un término mejor, pero por el momento no lo encontramos así que ustedes, queridos lectores, tendrán que aceptar (momentáneamente) este cutre adjetivo: “contagio de alegría”.Su buena actitud, su vibra positiva y su simpática apariencia hacen que me dé cuenta que mucho de mi ánimo depende de la cara que le pones al día a día. Pero no nada más eso, me recuerda que hay muchas maneras de vivir una vida.Atención: a partir de ahora me pondré melosa, puede ser peligroso seguir leyendo si se padece diabetes. Sobre advertencia no hay engaño.La mujer de los galgos parece estar bien con lo que le ha tocado en la vida y yo con mi naturaleza inventiva le he creado un perfil de mujer rara pero interesante. De esas que toman té traído de algún lugar lejano. De esas que saben a la perfección quién es Simone de Beauvoir, Coetzee y Hayao Miyazaki. De esas con una vida interior dignas de una conversación por la tarde con una copa de vino delante.Y eso para mí es una buena dosis de originalidad un sábado por la mañana. Es un recordatorio de que cada quién es feliz de una manera diferente y que no haga caso de esas personas que insisten en decirme cómo serlo yo con sus propios parámetros. Me recuerda, ella y sus cinco galgos, que al final, la que tiene que convivir con su humor en el metro un fin de semana a las 7 seré yo y más me vale caerme bien porque si no, como se dice en estos lares, la cosa está jodida.