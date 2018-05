PRERROGATIVAS, NO SE TOCAN

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las iniciativas legislativas que pretendían reducir recursos públicos a partidos políticos en Guanajuato están guardadas con doble candado en el Congreso Local, y nadie tiene la llave del cajón.En enero 2017 las diputadas con licencia Arcelia González y Lupita Velázquez, presentaron una, y en octubre Irma González y Jorge de la Cruz retomaron la del movimiento “#SinVotoNoHayDinero”.En diciembre José Arturo Sánchez, del Consejo Coordinador Empresarial; Luis Alberto Ramos, del OCL; Jaime Gallardo, de Parlamento Ciudadano, y más, exigieron que las revisaran; pero nada pasó.La hoy excandidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, propuso en sus redes sociales el 19 de abril lo siguiente: “El primer día de mi Gobierno iniciaré intervenciones masivas en Tijuana y León para reducir la violencia. Enviaré policías y soldados, recursos para reformar policías locales y numerosos programas sociales para recuperar la paz. Todo con acompañamiento de la sociedad civil”.En su gira por León en reuniones con mujeres, empresarios y medios, reiteró su intevención para León. No es una propuesta improvisada pues detrás tenía asesores serios, uno de ellos Alejandro Hope, exfuncionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), especialista en seguridad. Ningún otro candidato había sido tan específico con una propuesta para León, ojalá no quede en el olvido.Hoy a las 11 a.m es la primera vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) organiza un debate entre los 10 candidatos al Senado de la República en Guanajuato (cinco de la fórmula uno y cinco de la dos). La sede son las instalaciones de TV4 y podrá seguirlo por varias señales de medios de comunicación.La ventaja la tienen los candidatos del PAN-PRD-MC, quienes al ganar colarían al Senado a sus dos fórmulas: Alejandra “La Wera” Reynoso y Erandi Bermúdez, ambos hoy diputados federales con licencia. El interés del debate se centrará en ver qué armas portan la priísta Azul Etcheverry y la de Morena-PT-PES, Malú Mícher, entre quienes se advierte una aguerrida lucha por el otro espacio.Llama la atención que los temas sean los mismos que abordaron en su debate de ayer los candidatos a la Gubernatura: Seguridad Pública y violencia; combate a la corrupción e impunidad; democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad, y crecimiento económico, pobreza y desigualdad.No se ponen sobre la mesa otros que son facultades exclusivas del Senado, como: La política de relaciones exteriores; el nombramiento del Fiscal General de la República (gran pendiente); la aprobación de tratados internacionales que el Ejecutivo Federal suscriba (TCLAN en puerta); o ratificar nombramientos de Ministros, cónsules generales, jefes de Fuerzas Armadas, mandos de Hacienda, etc.La panista leonesa Alejandra Reynoso ya fue dos veces diputada federal, delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores y secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado, entre otros cargos. Es, desde hace buen rato, una de las políticas del terruño más cercanas al candidato presidencial Ricardo Anaya.*MALÚ, DE IZQUIERDAMícher Camarena tiene un largo recorrido en la política desde la izquierda, diputada federal en dos ocasiones y en otra local, ex directora general del Instituto para las Mujeres del Distrito Federal -en el gobierno de Marcelo Ebrard-, ex candidata a la Gubernatura y la Alcaldía de León (todo en el PRD).Etcheverry Aranda, también leonesa, fue presidenta del DIF Municipal en León, delegada del Instituto Nacional de Economía Social, subsecretaria de Vinculación con Organizaciones del CEN del PRI, y diputada federal plurinominal con licencia que ahora enfrenta su primera campaña de mayoría.Es una hora laboral complicada para que quienes no están metidos en la grilla electoral lo sigan, si de por sí poco interés despierta entre el electorado eso de los debates de candidatos, pero es un avance para la cultura democrática que quienes aspiran a representarnos expongan y contrasten propuestas. En lo que toca a las 15 diputaciones federales en disputa el INE no ha convocado hasta hoy a debates.Los moderadores del debate son la periodista irapuatense conductora de Televisa Bajío y Radio Fórmula Bajío, Jennifer Macías Marcocchio, y el director del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, Doctor Carlos Cordourier Real.El exregidor tricolor que saboreó por algunas horas la posibilidad de ser candidato de Morena-PT-PES a la Alcaldía de León, Aurelio “Chachis” Martínez, reapareció ayer en una reunión convocada por la candidata del PRI al Senado, Azul Etcheverry, con ex presidentes del Comité Municipal de ese partido.En el marco del Día Internacional de la lucha contra la homofobia, lesbofobia y transfobia, se presentó en distintas sedes de la Universidad de Guanajuato (UG) Ivanna Tovar, joven transgénero, para hablar sobre su cotidianidad, lucha, sueños, y enfrentar la “violencia silenciosa” que no se expresa con palabras pero que se manifiesta en falta de oportunidades, rechazo y humillación.Ivanna es oficialmente la primera mujer transgénero que obtiene un título en la Universidad de Guanajuato, institución que la respaldó y estuvo a su lado para obtener el documento.