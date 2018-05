Se salva ex policía que robó cajero en El Dorado

El otro hombre sí y aunque no se dieron detalles del porqué el ex oficial no, se informó que podría haber sido por la flagrancia de las detenciones.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El ex policía no fue vinculado a proceso por el robo del cajero del Fraccionamiento El Dorado.La detención la realizaron oficiales de la Policía Municipal la madrugada del lunes en la colonia Fracciones Sangre de Cristo.Testigos los vieron huir en una camioneta roja Pick Up, por lo que los policías hicieron el operativo en conjunto con personal del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control (C4).En la caja encontraron el cajero automático, pero al ser revisado por agentes ministeriales descubrieron que ya no había dinero.El botín ya lo habían ocultado.Ricardo Alejandro de 21 años y el menor de 16 años, Juan José fueron detenidos por los oficiales.Sin embargo, afuera del fraccionamiento testigos dijeron haber visto a otro hombre que desde un auto Chevy negro estuvo alertando la llegada de las autoridades.Jorge Pascasio de 37 años, fue elemento de la Policía Municipal de septiembre de 2004 a diciembre de 2014.Cuenta al menos con dos antecedentes de detención por robo a comercio: uno en mayo de 2016 y el segundo en diciembre del mismo año.Sin embargo, parece que para el juez no fue legal su detención y decretó el auto de vinculación a proceso sólo para Ricardo Alejandro.El joven de 21 años, permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante el tiempo que dure el proceso.