Sacude alza de dólar al sector empresarial

El sector empresarial difícilmente puede resistir, un tipo de cambio por arriba de los veinte pesos sin aumentar sus productos coincidieron líderes empresariales, la incertidumbre por la cotización del dólar genera que la industria pierda liquidez.“Los empresarios no pueden aguantar un dólar a veinte pesos, si después de las elecciones continúan el aumento (del tipo de cambio), viene la escalada de precios”.Así lo explicó Daniel Tavares Romero, titular de la Asociación de Empresas Proveedores Industriales de México (APIMEX).En el sector proveeduría les afecta en la liquidez, muchos de los productos que emplean se importan y pagan en dólares.En estas semanas reconoció el empresario, no se pueden estar aumentado los precios porque no saben cómo se va a mover la moneda, de momento es el sector quien absorbe gran parte de los costos, estamos a casi 50 días de incertidumbre.El tipo de cambio es la temperatura de la economía, explicó Guillermo Romero Pacheco titular de la Secretaria de Desarrollo Económico y Sustentable de Guanajuato (SDES).El incremento en el tipo de cambio es una reacción natural del mercado detalló el secretario, la brecha entre del precio del dólar a la compra y a la venta, es la especulación del mercado entre mas grande sea mayor es la especulación.“Estamos muy preocupados, muchos de los insumos que se consumen se cotizan en dólares”, expuso Luis Gerardo González García, titular de la Cámara de la Industria de Calzado del Estado de Guanajuato" (CICEG).Para el sector curtidor los productos químicos dependen del tipo de cambio, el sector cuero calzado redujo sus márgenes de ganancia por absorber esta volatilidad.“Es una época difícil, complicada cada empresa absorbe de manera independiente, depende de las condiciones económicas de cada empresa”.Tienen que cuidar mucho el no descapitalizarse, para competir a nivel internacional con mayor productividad y tecnologías.“Si no reconvertimos, la industria va a estar muy complicada para que podamos sobrevivir”, señaló González García.