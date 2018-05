Minimizan preguntas ciudadanas en debate

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

De más de 200 preguntas que ciudadanos enviaron al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), sólo cuatro fueron formuladas durante el primer debate entre los cinco candidatos a la gubernatura del Estado.Antes de comenzar el ejercicio, los consejeros electorales se tuvieron que reunir con los representantes de partidos, pues sólo se habían incluido preguntas en dos bloques, es decir, sólo dos cuestionamientos de los que se recibieron a través de correo electrónico, redes sociales y vía WhatsApp.El presidente de la Comisión Temporal de Debate, Antonio Ortiz Hernández, reconoció que la cantidad de preguntas incluidas en el debate fue insuficiente y planteó que se propondrá que en el próximo ejercicio se incluya cuando menos una en cada subtema.Y es que también aceptó que la convocatoria pública que lanzó el órgano electoral para que los ciudadanos enviaran preguntas para los candidatos tuvo muy buena participación y que se recibieron más de 200, las cuales se sintetizaron en 97 porque muchas eran sobre el mismo tema.“Había muchas preguntas muy específicas, por eso se redujo el número porque eran varias que estaban repitiéndose, pero la participación fue muy sustantiva...tenemos que hacer algo para que la participación de la ciudadanía sea más sustantiva, que no sea solamente cuatro preguntas (...) quizá que en cada segmento haya una pregunta”, indicó.Sobre las modificaciones al formato del debate unos minutos antes de que comenzara el ejercicio, justificó que sólo fueron para clarificar a los representantes de los partidos que se tenían consideradas preguntas ciudadanas en los cuatro bloques.“Cuando hicimos el formato, los consejeros no contemplamos de manera clara que en los segmentos dos y cuatro se fueran utilizar las preguntas, pareciera que iba a ser solamente el planteamiento que haría el moderador y no quedó claro que se harían preguntas”.