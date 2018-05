Los falsos lazos familiares entre Ricardo Anaya y los Salinas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una imagen con información falsa de supuestos parentescos entre el candidato presidencial Ricardo Anaya y su esposa Carolina Martínez con la familia Salinas de Gortari, además de un supuesto lazo sanguíneo con José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha sido compartida 168 mil 598 veces en Facebook y sigue circulando en Twitter.Carolina Martínez Franco, esposa de Ricardo Anaya, no es hermana de Ana Cecilia Martínez, actual pareja de Raúl Salinas, hermano del expresidente. La esposa del político panista tiene sólo dos hermanos: Natalia y José Ángel.Martínez Franco nació en Querétaro, es hija de Maribel Natalia Franco y Donino Ángel Martínez Diez, empresario reconocido en ese estado del bajío mexicano. Ana Cecilia Martínez -quien es la pareja de Raúl Salinas- nació en Sinaloa y es hija de Gerónimo Martínez García, exsecretario de Educación Pública y Cultura de ese estado, según reporta Monitor Expresso , aliado deLa imagen tiene solo un dato cierto: Ana Paula Gerard Rivero, esposa del expresidente Carlos Salinas, en efecto es hermana de Gabriela Gerard Rivero, esposa del secretario González Anaya, sin embargo, éste último no tiene ninguna relación familiar con el candidato Anaya Cortés, como Verificado 2018 ya lo había desmentido Se han realizado distintas versiones de montaje en imágenes que han llegado amediante la etiqueta #QuieroQueVerifiquen para hacer circular esta información, sin embargo, Ricardo Anaya no tiene parentesco con los Salinas.