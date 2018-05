A horas de casarse, el príncipe Enrique sale con la gente que espera por su boda

"La señorita Meghan Markle le ha pedido a Su Alteza Real el Príncipe de Gales que la acompañe por el pasillo y hacia el altar de la Capilla de San Jorge en el día de su boda. El Príncipe de Gales está encantado de dar la bienvenida a la señorita Markle a la Familia Real de esta manera".

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El viernes a última hora de la tarde y a pocas horas de contraer matrimonio, Enrique de Inglaterra se dejó ver en Windsor. Acompañado de su hermano Guillermo salió a saludar a la gente que aguardaba en la calle.Horas antes y cuando apenas faltaban 24 horas para la gran boda del año, la que unirá al príncipe Enrique de Inglaterra (sexto en la línea de sucesión al trono británico) con la actriz estadounidense Meghan Markle, se desvelaba quién llevará a la futura duquesa hasta el altar. Será su suegro, el príncipe Carlos de Inglaterra, padre de Enrique y primero en la línea de sucesión al trono británico.Así lo ha confirmado el palacio de Kensington, la residencia oficial de los príncipes Guillermo y Enrique, en un comunicado enviado a las once en punto de la mañana y que ha hecho público en Twitter.Hasta el momento, la novia no tenía padrino.Además, Markle sufrió una operación de corazón poco después por la que tuvo que ser operado de urgencia -y de la que se encuentra recuperándose- y que le impide viajar hasta el Reino Unido. Por tanto, la novia se quedó sin padrino.La novia envió el jueves por la mañana un comunicado lamentando el estado de salud de su padre, Thomas, y confirmando que efectivamente no sería el padrino. Sin embargo, entonces no aclaraba quien sería el sustituto para tan magna tarea.La boda ya está en su recta final. Se celebra mañana sábado en el Castillo de Windsor, y los novios ya se encuentran en la zona cerrando detalles del enlace.