Los mató su propio compañero, de 17 años

que tiene 17 años

alumnos del centro.

“Creíamos al principio que era un simulacro de incendio pero el profesor dijo: ‘Empiecen a correr’”, afirmó el alumno.

"Escuchamos la alarma, tres disparos y varias explosiones": testigo de masacre en secundaria de Santa Fe, Texashttps://t.co/wn9WlFoN9z pic.twitter.com/rAPxJe0W7D — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) May 18, 2018

Así reaccionaron los estudiantes de #Parkland al tiroteo en una secundaria en Santa Fe, #Texas https://t.co/y1FJmNjBTE pic.twitter.com/dbgckxTSQe — Univision Noticias (@UniNoticias) May 18, 2018

La violencia armada convierte a EU en una anomalía en el mundo desarrollado.

Se estima que hay casi el mismo número de armas privadas que ciudadanos en un país de 325 millones de habitantes.

La sinrazón de la violencia armada vuelve a sacudir Estados Unidos. Una persona abrió fuego este viernes por la mañana en una escuela de secundaria en Santa Fe, un municipio a las afueras de Houston (Texas). Mató a al menos ocho personas, la mayoría estudiantes, y dejó un número indeterminado de heridos, según informaron las autoridades. La Policía detuvo al autor de los disparos,, según fuentes policiales citadas por medios estadounidenses.La Policía también detuvo a otra persona considerada de interés. Se sospecha que ambos sonSe encontraron artefactos explosivos dentro y en los alrededores del colegio. Seis personas fueron trasladadas a hospitales.El tirador fue identificado como Dimitrios ‘Dimitri’ Pagourtzis, quien compartió en redes sociales una imagen con una playera que decía 'Born to kill' (Nacido para matar), antes de que hiciera la matanza en la escuela.Las autoridades han pedido a la ciudadanía que extreme la precaución hasta que se desactiven esos explosivos.representante judicial. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó el tiroteo como un “ataque horrible” y prometió tomar medidas para “proteger a nuestros estudiantes y asegurar nuestras escuelas”.El drama se desató a las 7:45 (hora local) cuando el tirador empezó a abrir fuego poco antes de que empezaran las clases en el Santa Fe High School. Uno de los heridos es un Policía que trabajaba en el colegio., un extremo que no ha sido confirmado por la autoridades.Una alumna explicó a una televisión local que el atacante entró en su clase de arte y empezó a descerrajar tiros. Vio a una compañera de clase con la pierna ensangrentada.Este es el tiroteo número 22 en colegios de EU en lo que va de año, según datos de la organización pacifista Gun Violence Archive. Considerando que han transcurrido 20 semanas, equivale a más de uno por semana.(Florida). Y en noviembre, un hombre mató a 26 personas en una iglesia en Sutherland Springs (Texas), cerca de San Antonio.La matanza de Florida desató una ola de protestas en EU y la mayor introspección nacional sobre las armas de fuego de los últimos años en el país. El lema de los manifestantes era muy claro: “Nunca más”. Ese objetivo no se ha cumplido. El clamor de los alumnos de Parkland propició que el Congreso de Florida, uno de los Estados más cercanos a la industria armamentística, aumentara de 18 a 21 años la edad mínima para comprar un rifle militar.Esta última fue la principal propuesta de Trump tras el tiroteo en Parkland, pero de momento el Congreso sólo ha adoptado tímidos retoques a la legislación de las armas.Se calcula que, según la Campaña Brady, que aboga por mayores controles.El derecho a portar armas está amparado por la Constitución y muchos lo consideran un principio sagrado.Con información de El País y López-Dóriga Digital.