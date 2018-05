Mueren ex modelo de Playboy y su hijo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una, informaron las autoridades el viernes.Fuentes policiales que pidieron permanecer anónimas identificaron a la madre comoAñadieron que Adams estaba en una disputa legal por la custodia de Vincent con su esposo, el quiropráctico de Manhattan Charles Nicolai, del que estaba separada.La policía había sido convocada a la vivienda de la pareja varias veces los últimos meses.La pareja estaba enfrascadadijo Raoul Felder, abogado especializado en divorcios que representó a la mujer por un tiempo.Felder añadió que fue amigo de Adams desde hace 20 años pero hace varios meses dejó de representarla en el caso de divorcio. Recientemente la mujer deseaba ir a Europa para encontrarse con un novio que tenía allá y eso había causado riñas entre la pareja, dijo Felder.Aun así, “ella nunca sufría de depresión, que yo sepa. Tenía algunos problemas pero no depresión”, dijo Felder.El abogado del marido no respondió de inmediato a llamadas pidiéndole su reacción. La recepcionista de su oficina dijo que Nicolai no estaba ahí y en todo caso se negaría a declarar.